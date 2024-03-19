فلسطين: إسرائيل بدأت عدوانها على رفح دون أن تعلن

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل بدأت “عدوانها” على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون أن تعلن عن الخطوة أو تنتظر إذنا من أحد.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أدانت فيه “تصاعد القصف الدموي وعمليات التدمير الممنهجة” التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد مدينة رفح، دون الاكتراث للتحذيرات الدولية من خطورة اجتياح المدينة التي تضم ملايين النازحين من شمال ووسط القطاع.

وصدر بيان الخارجية عقب تعرض أحياء ومنازل عدة في مدينة رفح مساء الاثنين، لقصف إسرائيلي استهدف منازل فوق رؤوس أصحابها، ما أسفر عن “سقوط عدد من الشهداء والمصابين”.

وأضافت الوزارة: “بدأت إسرائيل عدوانها على مدينة رفح، ولم تنتظر إذنا من أحد، ولم تعلن ذلك تجنبا لردود الفعل الدولية”.

واعتبرت أن “التصعيد في القصف الدموي في رفح بداية جدية لتوسيع جرائم الاحتلال فيها رغم وجود أكثر من مليون نازح بالمنطقة، دون إعطاء أي اعتبار لحياتهم، وفي استخفاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية والأمريكية لحمايتهم وتأمين كامل احتياجاتهم الإنسانية”.

وأوضحت أن “توسيع جرائم الإبادة لتشمل رفح يتزامن مع بداية جولة وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني) بلينكن الذي أكد في تصريحاته الأخيرة عن غياب أي خطة إسرائيلية جدية لحماية المدنيين في رفح وطالب إسرائيل بذلك”، بحسب البيان ذاته.

(الأناضول)