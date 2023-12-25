فلسطين: اعترافات نتنياهو حول تهجير سكان غزة تستدعي تدخلا دوليا

القدس: قالت فلسطين، الإثنين، إن اعترافات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عمله لتحقيق “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة إلى الخارج، يستدعي “موقفا دوليا لوقف هذه الجريمة والحرب”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، ردا على أقوال نقلتها صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، عن نتنياهو جاء فيها إنه يعمل على تحقيق “الهجرة الطوعية” لسكان غزة إلى دول أخرى”.

وأضافت الوزارة: “أقوال نتنياهو واعترافاته (…) تستدعي موقفا دوليا شجاعا لوقف الحرب فورا على قطاع غزة ووقف جريمة التطهير العرقي والتهجير قبل فوات الأوان”.

واعتبرت الوزارة هذه الاعترافات بمثابة “الصفعة للدول الداعمة لنتنياهو”.

وأوضحت أن هذه الاعترافات “الصريحة والواضحة، تكشف عن حقيقة أهداف حرب الإبادة الجماعية التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني في القطاع”.

وأدانت الوزارة تصريحات نتنياهو وعدد من قادة حزب “الليكود” الإسرائيلي (يتزعمه نتنياهو)، حول “جهودهم المبذولة من أجل تسهيل تهجير المواطنين من قطاع غزة”.

بدورها، قالت حركة “حماس”، إن ما ورد على لسان نتنياهو حول عمله مع دول لتمرير مخطط الهجرة الطوعية لسكان غزة، يعد “محاولة لإطالة أمد العدوان”.

وأضافت في بيان: “مخطط سخيف (من نتنياهو) ومحاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان بعد فشله وجيشه في تحقيق أهدافهم”.

واستكملت: “يظن نتنياهو أنه يستطيع بذلك الهرب من استحقاق وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية”.

وأشارت إلى أن الشعب “لن يسمح بتمرير أي مخطط يهدف لطمس قضيته أو يبعده عن أرضه ومقدساته”.

ومساء الاثنين، نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، عن نتنياهو قوله: “مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين، ونحن نعمل على حلها”.

وبحسب الصحيفة، قال النائب من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، داني دانون: “العالم يناقش هذا الأمر بالفعل، وزير الهجرة الكندي (مارك ميلر) تحدث عن هذه الأمور علنا، وكذلك فعلت نيكي هيلي (مرشحة جمهورية محتملة للرئاسة الأمريكية)”.

وأضاف: “يجب علينا تشكيل فريق في دولة إسرائيل يعتني بهذه القضية ويتأكد من أن كل من يريد مغادرة غزة إلى دولة ثالثة، يمكنه القيام بذلك”.

وتابع دانون: “يجب أن يكون هذا منظما، لما له من أهمية استراتيجية لليوم التالي للحرب”.

وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو رد على دانون قائلا: “نحن نعمل على ذلك”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اقترح دانون قضية الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة.

ولعدة مرات، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لدول أوروبية وعربية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين، 20 ألفا و674 شهيداً، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)