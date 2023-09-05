فلسطين: الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي

رام الله: حذرت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، من أن “الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي“.

وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، إن “ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تُوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير”.

وأضاف أن “الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير”.

وحمل أبو ردينة الولايات المتحدة الأمريكية “مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والقتل التي كان آخرها اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم (شمال)”.

وقال: “كل هذه التحديات والممارسات العدوانية، لن تغير موقف شعبنا والقيادة في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا”.

وتابع “استمرار هذه السياسات العدوانية سيكون لها تداعيات خطرة جداً على الجميع”.

وطالب الناطق باسم الرئاسة الولايات المتحدة بـ”التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض”.

وفجر الثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم “نور شمس” للاجئين، استشهد خلالها فلسطينيا، وأصيب آخر بجراح خطيرة، وخلف دمارا في المحال التجارية والبنية التحتية.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، فضلا عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

(الأناضول)