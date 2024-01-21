فلسطين… السلام المفروض والحرب

عقود عديدة مرت على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مثقلة بالصراعات المسلحة والحروب المتكررة. وفي كل مرة تنطلق النداءات للتوصل إلى «سلام دائم» بين العرب و«إسرائيل». ولم يحدث قط أن تبلور هذا السلام أو لاحت بوادر حقيقية تشير لاحتمال حدوثه. والسبب الأساس أن الذي يمارس العدوان لا علاقة له بالسلام، ولا يستجيب للنداءات، أيا كان مصدرها. فابتداء بالقرار 242 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي بعد شهور من حرب 1967 مرورا بـ «مشروع روجرز» في العام 1970، وصولا للقرار 338 الذي صدر بعد حرب 1973، كانت الدعوة لذلك «السلام الدائم» واضحة في كل تلك المبادرات، ولكن لم ينجم عنها شيء. فبعد انتهاء كل حرب يبدأ المحتلون عادة في التخطيط لحرب أخرى. هذا ما يفهمه حكام إسرائيل والإدارات الأمريكية المتعاقبة. فطالما شعرت قوات الاحتلال أنها متفوقة عسكريا على الجانب العربي، وأنها تستند لدعم أمريكي مطلق، ونظرا لطبيعتها العدوانية منذ احتلالها فلسطين قبل 75 عاما، فلن تتولد لديها الرغبة في التوقف عن العدوان. هل يتوقع أحد أن تجنح «إسرائيل» للتفاوض على أساس متساو مع الفلسطينيين بعد أن دمرت غزة وشردت سكانها وحولتها إلى حطام؟

ثمة قناعة راسخة بأن هذا الكيان قائم على الحرب والصراع، وأنه يعتقد بأن السلام الحقيقي سيؤدي إلى زواله، ولذلك فحين تنطلق الدعوات لما يسمى «السلام الدائم» فإنها تعكس قدرا من السذاجة لدى الداعين لها أو تؤكد أنها مناورة سياسية وليست رغبة حقيقية في استبدال الحرب بالسلام. وفي الأسبوع الماضي قال مسؤولون لبنانيون إن «حزب الله» رفض أفكارا أولية تهدف للتهدئة مع «إسرائيل» عبر الحدود تضمنت سحب مقاتليه بعيدا عن الحدود، وقال هؤلاء إن الحزب لا يزال منفتحا على الدبلوماسية الأمريكية لتجنب خوض حرب شاملة. ويقود المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين مساعي دبلوماسية تهدف إلى إعادة الأمن على الحدود بين لبنان وإسرائيل في وقت تنزلق فيه المنطقة بشكل خطير صوب تصعيد كبير للصراع في إطار تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. السلام المطروح هنا يتضمن استسلاما مهينا من قبل المقاومة والتخلي عن نصرة فلسطين، وسحب القوات من الحدود. هذا هو السلام الذي تبحث قوات الاحتلال عنه، وهو، كما هو واضح، استسلام في شكل سلام.

فمن الذي يريد الحرب ومن الذي يريد السلام في المنطقة؟ من الذي يهدد أمنها ومن الحريص على تحقيق استقرارها؟ هذه الدعوات لا تختلف كثيرا عن ادعاءات الأنظمة الشمولية بأن معارضيها هم الذين يهددون الأمن والاستقرار. والكيان الإسرائيلي يسعى لتسويق نفسه، بدعم غربي واسع، على أنه هو الجدير بتحقيق الأمن، وأن الشرق الأوسط سيصبح واحة للاستقرار إذا سلمت قيادته لـ «إسرائيل» ضمن مشروع تعددت تسمياته وعلى رأسها «الشرق الأوسط الكبير». وتهدف كافة المبادرات الغربية تجاه المنطقة لفرض «إسرائيل» عليها كدولة طبيعية كأية دولة أخرى، مع تناسي بلد عربي عريق اسمه «فلسطين». وضمن تلك المساعي يتم تجريم ما يرتبط بفلسطين، بل أن بعض دول الغرب يسعى لتجريم رفع علمها. ويتكرر اسم غزة والضفة الغربية بديلا لاسم فلسطين.

ثمة قناعة راسخة بأن الكيان الإسرائيلي قائم على الحرب والصراع وأنه يعتقد بأن السلام الحقيقي سيؤدي إلى زواله

وبدلا من الضغط على الكيان الإسرائيلي لتنفيذ القرارات الدولية المذكورة كخطوة على طريق أمن المنطقة، يدعو الغربيون، وآخرهم البرلمان الأوروبي إلى تفكيك منظمات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها «حماس». هذا البرلمان الذي يمثل «العالم الحر» استمر برفض الدعوة لوقف «إطلاق النار» طويلا برغم الدمار الهائل الذي حل بغزة وأعاد للذاكرة مشاهد الحربين العالميتين، وبدلا من التصدي لمن احتل أراضي غيره وإجباره على وقف العدوان والتخلي عن فكرة القضاء على فلسطين أرضا وشعبا، يستمر دعمه سياسيا وعسكريا، ويتم تسخير المؤسسات الدولية ليس للدعوة لوقف النزاعات المسلحة بل لتبرير العدوان والاحتلال.

ويدرك العالم أن تصريحا واحدا من الدول الغربية خصوصا أمريكا يدعو لوقف إطلاق النار سيحقق ذلك، لأن «إسرائيل» لن تجرؤ على تجاهله. ولم يغير البرلمان الأوروبي موقفه إلا بعد ان اتضحت استحالة القضاء على المقاومة الفلسطينية. ولذلك اضطر في الأسبوع الماضي، للمرة الأولى، منذ اندلاع الحرب على غزة، للدعوة إلى وقف إطلاق نار «دائم» في القطاع، مشترطاً في بيانه الإفراج «الفوري» عن الأسرى الإسرائيليين، وتفكيك حركة «حماس». هذه الدعوة يقابلها موقف عربي يزداد انتشارا على الصعيد الشعبي بضرورة تحرير فلسطين كاملة وإقامة دولة فلسطينية يشارك فيها العرب واليهود وتقوم على أساس «صوت لكل مواطن». هذه الدعوة المنطقية لن تحظى بدعم الغربيين الذين تبنوا المشروع الصهيوني منذ بدايته ودعموه سياسيا وعسكريا.

من هم صانعو الحرب ومن هم صانعو السلام؟ الأمر المؤكد أن سكان الأرض الأصليين لا يرغبون في الحرب، بل يحلمون بالعودة إلى أرضهم وديارهم ليعيشوا بأمن وسلام، كبقية الشعوب، لذلك لا يحمل الفلسطيني العادي السلاح معه دائما، بينما يمتلك المستوطنون أسلحة فتاكة كثيرا ما استخدموها ضد من يحاول حماية أرضه. وعلى مدى ثلاثة أرباع القرن كانت الحرب في اتجاه واحد مدعومة من دول الغرب وموجهة ضد أهل فلسطين. صحيح أن هناك مقاومة منهم للاحتلال، ولكنها محدودة ولم تجبر ذلك الاحتلال على الانسحاب من الأرض أو التوقف عن إخلائها من سكانها الأصليين. وبرغم ما ارتكبه الاحتلال من جرائم تصل أحيانا إلى حد الإبادة، كان محميا من أطراف ثلاثة: دول الغرب خصوصا امريكا، المؤسسات الدولية الخاضعة للنفوذ الغربي، وتخلي الحكومات العربية عن مبدأ تحرير الأراضي كمسؤولية تقع على كاهل الأمة. فبالإضافة لسياساته التوسعية والاستمرار في انتهاك حقوق السكان الأصليين، ارتكب الصهاينة جرائم أخرى على رأسها استهداف القيادات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وخارجها. وفي كل مرة كانت مجموعات القتلة تفلت من العقوبة،. فما الذي فعله «العالم الحر» عندما قتلت هذه المجموعات الشيخ أحمد ياسين، القائد الروحي الفلسطيني الذي مكث في سجون الاحتلال عقودا واغتيل في قطاع غزة في العام 2004؟

واستمرت سياسة الاغتيال حتى الآن. فعندما اغتالت صالح العاروري في بداية هذا الشهر لم يذرف الغربيون دمعة من أجله، ولم تفرض عقوبات على الاحتلال برغم أن القتل خارج إطار القانون يعتبر جريمة حرب. ويرفض الغربيون دعوة «إسرائيل» لوقف قتل الفلسطينيين برغم أن عدد من فقدوا حياتهم في الشهرين الأخيرين بلغ 25 ألفا. فما هي الثقافة التي تحكم الضمير الإنساني في القرن الحادي والعشرين إذا لم تكن حياة البشر من أولوياتها؟

إن البحث عن السلام مسؤولية إنسانية جماعية، ويجب البحث عنه في كل الظروف، حتى في أحلكها. لكن السلام لن يستمر طويلا إذا لم يؤسس على العدالة المطلقة وليس «عدالة المنتصر». هذا السلام الذي بقي حتى الآن سرابا يجذب الناظرين، بدون أن يتحقق في الواقع سيظل إحلاله مستعصيا ما دامت الأطماع هي التي تحرك البشر وما دامت الأنانية عاملا جوهريا لدى الكثيرين. فحتى عندما تم التوصل إلى صيغة بين الفلسطينيين والمحتلين أدت لقيام السلطة الفلسطينية، لم يتبلور سلام حقيقي، بل أن تلك السلطة بقيت محاصرة ضمن الضفة الغربية بدون الحق في ممارسة السيادة في ظل استمرار إقامة المستوطنات الإسرائيلية التي قضمت ما يصل إلى 40 في المئة من المساحة الكلية للضفة. وها هي عيون الاحتلال مفتوحة على غزة بهدف قضمها وضمها إلى كيان الاحتلال. وحتى إن لم يحدث ذلك، فمن المرجح فرض إدارة فلسطينية هشة لا تستطيع ممارسة السيادة أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقرار.

هنا يتحول «السلام» إلى شعار فضفاض ليس له ما يصدقه في الواقع. كما يصبح السلام شعارا يرفعه المحتلون مدعومين من قبل القوى الغربية، بدون أن يتمخض عنه من الإجراءات ما يحوله إلى خيار حقيقي وبديل عمليا للحرب والاضطراب. ولكي يكون السلام دائما يجب أن تتوفر له ظروف وشروط: أولها أن يكون سلاما عادلا وليس مفروضا بقوة السلاح، ثانيها: أن يكون ناجما عن تراض حقيقي بين الأطراف المعنية بالصراع، ثالثا: أن تتوفر له من القوة الداعمة ما يجعله قادرا على الصمود بوجه أعداء السلام، وما أكثرهم في هذا العالم، ويزدادون بشكل ملحوظ في حالات التوتر والاحتلال والعدوان. هنا يكون للمنطق والضمير والإرادة الدولية دور في توجيه مسارات الأمور في هذا العالم.

كاتب بحريني