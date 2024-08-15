سياسة | عربي | فلسطين

فلسطين: العبث الإسرائيلي سيؤدي إلى انفجار المنطقة

15 - أغسطس - 2024

الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة

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رام الله: قالت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، إن “استمرار العبث الإسرائيلي من خلال الاستمرار في ارتكاب المجازر اليومية في قطاع غزة، والضفة الغربية، سيؤدي إلى انفجار المنطقة المشتعلة أصلاً”.
جاء ذلك وفق بيان للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وأضاف أن “استمرار العبث الإسرائيلي من خلال الاستمرار في ارتكاب المجازر اليومية في قطاع غزة، والضفة الغربية، وآخرها استشهاد مواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس، والعديد من الإصابات، واعتقال عشرات المواطنين سيؤدي إلى انفجار المنطقة المشتعلة أصلاً”.
وحمّل أبو ردينة الإدارة الأمريكية المسؤولية “كونها توفر كل أشكال الدعم لاستمرار العدوان”.
وقال: “الإدارة الأمريكية تعي جيداً أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إشعال المنطقة برمتها من أجل ضمان بقائها السياسي، عبر الاستمرار في سياسة حرب الإبادة والقتل والتدمير والتجويع، ولكن لا تتحرك لإجبار الاحتلال حليفها الإستراتيجي على التوقف عن هذه الاستفزازات، كما حدث في المسجد الأقصى”.
وصباح الثلاثاء، اقتحم 2250 مستوطنا يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى“، وفق ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
وأشار أبو ردينة إلى أن “على الولايات المتحدة أن تدرك أنه يجب وقف الاحتلال فوراً عن أفعاله، وإجباره على وقف عدوانه وسياساته التدميرية، إذا ما أرادت فعلاً تجنيب المنطقة ويلات الحروب التي سيدفع العالم بأسره ثمنها، وليس المنطقة فقط”.
وقال: “على الاحتلال أن يعلم جيداً أن سياسة المجازر اليومية والقتل والتدمير والاعتقالات والاستيطان لن تجلب له الأمن والاستقرار ودوام الاحتلال، والطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية”.
وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفاً 632 شهيدا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل تل أبيب حربها المدمرة على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” وأوامر المحكمة باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)


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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 2:16 م

    هه بل العبث الأمريكي الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وقد أرسل ببوارجه الحربية ومدمراته القذرة لضرب لبنان وإيران يا حيران، كل ذلك من أجل حفنة من بني صهيون الذين زرعوهم في قلب فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

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