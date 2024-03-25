فلسطين: الموقف الدولي “شكلي” وسط إبادة حقيقية بغزة وتهجير قادم

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، إن الإبادة الجماعية في قطاع غزة “حقيقية والتهجير قادم”، وسط مواقف دولية “شكلية” لا ترتقي لمستوى حرب الإبادة التي تمارس على قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيان بأن “على الرغم من الإجماع الدولي الحاصل على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بالطرق كافة البحرية والبرية والجوية تواصل إسرائيل تعميق مسارات الإبادة الجماعية والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية “لا تستجيب لأي من المطالب أو المناشدات الدولية أو أن تعيرُها أية اهتمام”.

وأردفت: “المجازر الجماعية الناتجة عن قصف المنازل المتواصلة في عموم قطاع غزة واستهداف المدنيين أينما كانوا في تصاعد مستمر”.

وتابعت الخارجية: “الإبادة حقيقية والتهجير قادم، في حين أن المواقف الدولية الشكلية لا ترتقي لمستوى حرب الإبادة والتضامن الدولي معنوي في ظل جعجعة دولية لا تقوى على توفير الخبز للمدنيين الفلسطينيين”،

وأوضحت أن المجتمع الدولي “أثبت عجزه وغياب إرادته في حل الصراع وتحقيق السلام، وفي ذات الوقت أثبت فقط قدرته على إعادة إنتاج الفشل في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة لفلسطين المحتلة”.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وعلى الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، إلا أن إسرائيل تواصل حربها على غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

(الأناضول)