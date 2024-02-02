فلسطين بين الإبادة والاعتراف بالدولة!

تزايدت، في الآونة الأخيرة، تصريحات مسؤولي دول غربية عديدة تعبر عن تغير في سياساتها تجاه قضية الاعتراف بدولة فلسطين.

أحد الإعلانات الجدية عن هذه الظاهرة السياسية المستجدة جاء على لسان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تصريح مهم لتأكيده فيه على الأسباب السياسية للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. اعتبر سانشيز أن إنهاء الحرب «بين إسرائيل وحماس يرتكز على حل الدولتين» وبناء على ذلك رأى أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة تمهد «لعقد مؤتمر سلام دولي بقيادة إسبانيا». أشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية «في حين لم تفعل الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي ذلك» وأتبع انتقاده هذا بالتهديد بتوجه بلاده للاعتراف بفلسطين إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة.

أطلق وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قبل أيام، تصريحات ضمن هذا السياق قال فيه إن بلاده على استعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، رابطا هذه الخطوة بإيجاد «أفق سياسي للفلسطينيين» لكن التغيّر الكبير غير المسبوق جاء من الولايات المتحدة الأمريكية، التي عارضت، دائما، قيام دولة فلسطينية، وعملت عبر استخدام «حق النقض» على منع قبول فلسطين كدولة في الأمم المتحدة.

ضمن هذا الإطار، أعلن متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الأربعاء الماضي، في إيجاز صحافي عن تأييد واشنطن إقامة دولة فلسطينية، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن طلب من وزارة الخارجية إجراء مراجعة للموضوع وتقديم خيارات سياسية بشأن الاعتراف الأمريكي والدولي المحتمل بدولة فلسطينية، لكن توضيحات ميلر لتصريح بلينكن ربطت الاعتراف بدولة فلسطينية بانتهاء الحرب على غزة و«بضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل».

رغم الطبيعة الإيجابية لهذا التوجه الغربي بشكل عام، فإن هناك فوارق سياسية بين موقف إسبانيا الواضح، وموقفي بريطانيا وأمريكا. تؤشر تصريحات سانشيز مباشرة إلى الجانب السياسي للنزاع الفلسطيني مع إسرائيل، في الوقت الذي تركزت فيها سردية إسرائيل، وسياسات الدول الغربية الحليفة لها، على المسألة الأمنية، منذ أن كان الفدائيون الفلسطينيون ينعتون بالمخربين، وصولا إلى الحرب الراهنة مع «حماس» التي تصنفها إسرائيل وأمريكا وبريطانيا منظمة إرهابية.

توضح تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تطرقت لهذه المسألة، هذه الفوارق بشكل جليّ، فبعد أن واجهه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، برفض قاطع للدولة الفلسطينية، اقترح بايدن نموذجا لدولة فلسطينية لا يزعج نتنياهو ووزراءه الذين يطالبون بإلقاء قنابل نووية على الفلسطينيين، و«الخروج الطوعي» لهم من غزة، وهو الدولة الفلسطينية «منزوعة السلاح»!

لدعم اقتراحه، أشار بايدن إلى وجود دول أعضاء في الأمم المتحدة ليست لها جيوش، وهو أمر حاصل فعلا لكنه لا ينطبق بالتأكيد على حالة الفلسطينيين وإسرائيل، فالدول التي لا تمتلك جيوشا، مثل أندورا وميكرونيزيا وناورو، فهي دول لديها معاهدات دفاعية مع إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا، أو ترتبط بأنظمة أمن إقليمي.

أما في الحالة الفلسطينية فالحديث الأمريكي عن «ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل» هو ترجمة لإصرار إسرائيل على بسط سيطرتها الأمنية الكاملة على أي منطقة تخضع للحكم الذاتي الفلسطيني، أي أن إسرائيل تستطيع اجتياح الأراضي الفلسطينية حينما تريد من دون موافقة الفلسطينيين، وهو أمر لا ينطبق على أي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعلاقة بين إسرائيل وفلسطين ليست معاهدة أمن إقليمي أو دفاع بل هي علاقة احتلال واستيطان، وفي الوضع الجاري حاليا في غزة هي علاقة إبادة جماعية وتطهير عرقي.

«التطور» في السياسة الخارجية الأمريكية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، ضمن السياق الآنف، تسبقه العملية الجارية في غزة، والتي وصفتها محكمة العدل الأوروبية بأنها تنحو نحو الإبادة، وتلحقه دولة منزوعة السيادة متروكة تحت رحمة دولة الإجرام والإرهاب والإبادة والتطهير العرقي.