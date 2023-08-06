فلسطين تبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين وتحذر من خطورة جرائم الاحتلال والمستوطنين

غزة- “القدس العربي”: اطلع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قادة المنظمة الأممية على آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، بما يخص اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال.

وجاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأمريكية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار منصور في رسائله إلى تعرض الأطفال والشباب الفلسطينيين كل يوم للقتل، والإصابة، والاعتقال، والإيذاء، من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.

وأكد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج سياسة “مصادرة جثث” المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يستشهدون في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز حاليا جثامين 14 طفلا فلسطينيا على الأقل.

وتطرّق حوادث استشهاد الطفلين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري، وهما: محمد الزعارير من الخليل، ومحمود أبو سعن من مخيم نور شمس في طولكرم، والشهيد الشاب الذي أعدم برصاص مستوطنين قصي معطان (19 عاما)، عدا عن الاستهداف المتعمد للأطفال، وإخضاع المعتقلين منهم للاعتقال الإداري.

كما جاء منصور في الرسائل على عمليات التوسع الاستيطاني، التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي شهدت تصعيدا في الفترة الأخيرة، وكذلك هجمات المستوطنين الإرهابية.

ونوه منصور الى تعرض العديد من القرى الفلسطينية، لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، منها: برقة، ودير دبوان، قرب رام الله، وحلحول في الخليل، وحوارة بنابلس، وغيرها، هذا إلى جانب استمرار إسرائيل في الاستيلاء على المنازل وهدم أخرى.

وطالب من جديد المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل على الفور بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتدخل الدولي العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

وأكد في ذات الوقت على أهمية توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 904، الذي دعا إسرائيل إلى “مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين”.

كما طالب بـ “اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك، وجود دولي أو أجنبي مؤقت”.

يشار إلى ان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، باعتبار حزب الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير “حزبا إرهابيا”، لتاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين، وشدد على ضرورة إدراج الحزب على “قوائم الإرهاب العالمية”، مشيرا إلى قيام عضو في حزبه قبل يومين بإطلاق النار على مواطن فلسطيني في قرية برقة شرق رام الله، ما أدى إلى استشهاده.

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، انتهاكات مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومواقعهم الأثرية والتاريخية.

وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن انتهاكات المستوطنين وجرائمهم وإرهابهم، واتهمت تلك الحكومة بانها “توفر الحماية والدعم والإسناد لتلك العناصر، ولا تقوم بأية اعتقالات احترازية لغلاة المتطرفين الذين يحرضون ليل نهار على قتل الفلسطينيين، وينشرون بشكل علني ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين”، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يقوم بتسهيل الظروف والمناخات المناسبة لهجماتهم على البلدات والقرى الفلسطينية ويوفر الحماية لهم، ويتدخل بالقمع والتنكيل ضد الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم في وجه تلك الهجمات.

وأكدت أن ما حدث في قرية برقة واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص أحد المستوطنين “ما هو إلا دليل وشاهد على ما يحدث يومياً على امتداد الأرض الفلسطينية، فالفلسطيني لم يعد يواجه فقط آلة الاحتلال العسكرية، بل أصبح عرضة لاعتداءات وهجمات تقوم بها مليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وشبه العسكرية، في توزيع مفضوح للأدوار، الهدف منه تعميق جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، لكسر إرادة المواجهة والصمود لديهم، وخلق مناخات وبيئة طاردة للفلسطيني من أرض وطنه”.

وشددت في ذات الوقت على أن صمت أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم على جرائم المستوطنين بما فيها جريمة قتل الشهيد قصي “دليل آخر على تورط المستوى السياسي في دولة الاحتلال في تلك الجرائم”، وقالت “غن عدم فرض عقوبات وملاحقات دولية على منظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها يجعل من المجتمع الدولي والدول متواطئا وشريكا في التغطية على تلك الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل”.