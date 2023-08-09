فلسطين تتهم الدول المساندة للاحتلال بالشراكة معه في “تخريب حل الدولتين”

غزة – “القدس العربي”:

اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول التي توفر الحصانة لدولة الاحتلال من العقوبات الدولية، بالشراكة معها في “تخريب حل الدولتين”.

وقالت في بيان أصدرته إن هذه الدول دون أن تسميها هي التي تشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقاً للقانون الدولي.

وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو “ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين”.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على سمع وبصر المجتمع الدولي، والدول والإدارة الأمريكية، “وفي ظل نمطية ردود فعل دولية بائسة تجاه الاستيطان، لا تلزم دولة الاحتلال بوقف الاستيطان، والانخراط الفوري في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية لحل الصراع، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية”.