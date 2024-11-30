فلسطين تحذر من الصمت الأمريكي تجاه خطط تهجير سكان شمال غزة

حذرت الرئاسة الفلسطينية، السبت، من الصمت الأمريكي أمام استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وتجويع المواطنين، وإقامة مناطق عازلة، بهدف دفع السكان إلى الهجرة قسرًا من منازلهم وأراضيهم في شمال غزة.

جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وقال أبو ردينة “إن صمت الإدارة الأمريكية على السياسة الإسرائيلية، وتقديمها الدعم المالي والعسكري، هما اللذان شجعا الاحتلال الإسرائيلي، على الاستمرار بهذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، وجعلا دولة الاحتلال تتحدى الإرادة الدولية”.

وطالب “بموقف أمريكي جدي وفاعل، لإجبار دولة الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف حربها الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

وشدد على أن “المنطقة لم تعد تحتمل المزيد من هذه السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تؤدي لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار”.

وطالب متحدث الرئاسة، مجلس الأمن الدولي، “بتنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وآخرها القرار رقم (2735)، الخاص بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة”.

(الأناضول)