فلسطين تحذر من مخاطر اعتزام إسرائيل حظر أنشطة الأونروا

رام الله: حذرت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، من مخاطر اعتزام إسرائيل حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إنها “تحذر من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي، واستفزازاً للمجتمع الدولي بأسره”.

وأثنت على مواقف الدول التي حذرت من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد الوكالة الأممية.

وأضافت أن “وكالة الأونروا خط أحمر، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، ولا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وتابعت الرئاسة: “لولا الدعم الأمريكي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار”.

والأحد أعربت 7 دول هي: فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، عن قلقها البالغ إزاء اعتزام إسرائيل حظر أنشطة الأونروا.

ومن المتوقع أن يصوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في وقت لاحق اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروعي قانونين يهددان مستقبل “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي إطار إجراءاتها ضد الأونروا، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على مشروع قانون لحظر عمل الوكالة؛ ما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.

(الأناضول)