فلسطين تحذر من نقل الإبادة والتهجير من غزة للضفة “تمهيدا لضمها”

رام الله: حذرت فلسطين، الاثنين، من مخاطر “التحريض الإسرائيلي لنقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية تمهيداً لضمها”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية أدانت فيه “سيل التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تحرّض على تعميق استباحة الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، سواء عبر الدعوات لتكريس الاحتلال أو توسيع وتسمين المستوطنات واستقطاب المزيد من المستوطنين إليها”.

وأشارت الوزارة إلى تصريحات وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكتويف، التي دعا فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى استقطاب مليون يهودي من أجل الاستيطان في الضفة.

كما دعا غولدكتويف إلى “استغلال الفرصة الحالية لتوسيع البناء الاستيطاني”.

وأوضحت أن “نتنياهو يتعمد الحفاظ على ائتلافه عبر امتيازات يقدمها لشركائه في اليمين المتطرف على حساب الضفة وأرضها ومواطنيها ومصالحهم وحقوقهم”.

وأردفت إن “نتنياهو يستخدم دوامة العنف كأداة سياسية للبقاء في الحكم وإطالة أمد الائتلاف على حساب تحقيق التهدئة والحل السياسي للصراع بما يضمن أمن واستقرار المنطقة”.

(الأناضول)