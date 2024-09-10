فلسطين تحصل على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى

نيويورك: لأول مرة، أخذ الفلسطينيون مكانهم بين 193 دولة الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في الجمعية العامة للمنظمة. وخلال الاجتماع الأول للدورة الـ79 لأكبر هيئة بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، جلس دبلوماسيون فلسطينيون لتمثيل “دولة فلسطين” بين سريلانكا والسودان.

وقد كان هناك تصفيق خلال الجلسة العامة ووصف ممثل مصري الحدث بأنه يوم تاريخي. وحتى الآن، كان الفلسطينيون يجلسون في الجمعية العامة كمراقبين خلف دبلوماسيي الدول الأعضاء.

وقد تبنت الجمعية العامة قرارا في أيار/مايو الماضي منح الفلسطينيين حقوق مشاركة أكبر وامتيازات داخل الجمعية العامة حيث تجري المناقشات دون تمتع أي دولة بحق النقض. كما دعت الجمعية العامة مجلس الأمن إلى أن يدرس “بإيجابية” منح فلسطين العضوية الكاملة.

ويتمتع مجلس الأمن بالكلمة الأخيرة فيما يتعلق بقبول أعضاء الأمم المتحدة. وترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى اليوم الثلاثاء رئيسها الجديد فيليمون يانج، رئيس وزراء الكاميرون السابق. وسيتولى يانج المنصب الشرفي بشكل كبير لمدة عام واحد.

ومن المقرر أن تتولى هيلجا شميد، كبيرة الدبلوماسيين الألمان، هذا المنصب بعد يانج. وخلال أسبوعين، ستبدأ المناقشات العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة، في أكبر اجتماع دبلوماسي في العالم.

(د ب أ)