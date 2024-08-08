فلسطين تدعو لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير إسرائيلي دعا لتجويع أهالي قطاع غزة

رام الله: قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن “التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم، هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها”.

واعتبرت الوزارة في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن “هذا التصريح يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بـ”إصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين”، كما طالبت الدول أيضا بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، قال سموتريتش مؤخرا إنه سيكون “مبررا وأخلاقيا” منع وصول المساعدات إلى غزة حتى يتم الإفراج عن جميع الرهائن الذين احتجزوا في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

(د ب أ)