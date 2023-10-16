فلسطين تدين جريمة قتل طفل مسلم في شيكاغو بدافع العنصرية

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، جريمة قتل طفل فلسطيني مسلم وإصابة والدته بجروح في ولاية إلينوي الأمريكية إثر تلقيهما طعنات من أحد المتطرفين.

وقالت الخارجية في بيان وصل الأناضول: ندين الجريمة العنصرية والكراهية البشعة التي ارتكبها عنصري حاقد (الأحد) وأدت إلى وفاة طفل فلسطيني (6 سنوات)، وإصابة والدته بجروح خطيرة، جراء عشرات الطعنات التي وجهها إليهما في ولاية ألينوي الأمريكية”.

وأدانت الخارجية “حملات التحريض والاعتداءات والمواقف والتصريحات العنصرية والاستفزازية التي وقعت ضد مواطنين فلسطينيين، وعدد من سفراء دولة فلسطين وسفاراتها في بعض الدول”.

وقالت إنها “تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج هذه الحملات وتداعياتها وأهدافها الرامية إلى تشويه صورة الفلسطيني وقضيته العادلة”، وطالبت الدول كافة “بمواجهتها ومعاقبة مروّجيها ومن يقف خلفهم”.

والأحد، أقدم شخص في مدينة شيكاغو الأمريكية على قتل طفل مسلم في السادسة من العمر وإصابة والدته بجروح على خلفية الكراهية للإسلام (الإسلاموفوبيا).

وأوضح بيان صادر عن مكتب عمدة مقاطعة ويل، أن دوافع “جوزيف إم. تشوبا” البالغ من العمر 71 عامًا لجريمته هي “الهوية الإسلامية للطفل وأمه والصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وتوفي الطفل الذي تلقى 26 طعنة بعد نقله إلى المستشفى، فيما تواصل الكوادر الطبية معالجة الأم.

وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه “صُدم” بنبأ مقتل الطفل وإصابة والدته، مضيفًا أن “عائلة الطفل جاءت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن الحياة التي يسعى إليها الجميع من أجل التعلم والعبادة بسلام”.

وشدد على أن “هذا النوع من الكراهية الرهيبة ليس له مكان في أمريكا، ويتعارض مع قيمنا الأساسية، ويجب على الأمريكيين أن يجتمعوا ويعارضوا الإسلاموفوبيا وجميع أشكال الكراهية”.

(الأناضول)