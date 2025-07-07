فلسطين ترحب بالبيان الختامي لقمة مجموعة “بريكس”

رام الله ـ قيس أبو سمرة

رحبت فلسطين، الاثنين، بالبيان الختامي لقمة قادة مجموعة “بريكس“، الذي دعا إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية وصل الأناضول، تعقيبا على البيان الختامي لقمة قادة مجموعة بريكس التي تستضيفها البرازيل في مدينة ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها وحرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت إلى “فتح مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كمدخل صحيح لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم”.

و”مبادرة السلام العربية”، التي تُعرف أيضا بـ”المبادرة السعودية”، هي مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.

وكان قادة مجموعة “بريكس” دعوا في بيان مشترك خلال القمة إلى انسحاب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإحلال وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في القطاع.

وأكد البيان أن غزة “جزء لا يتجزأ من فلسطين”.

وطالب البيان بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإحلال وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 193 ألف بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)