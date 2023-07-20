فلسطين تستقبل نتائج الثانوية بدموع الحزن والفرح.. أول نتيجة أعلنت لشهيد جنين والعشرة الأوائل في العلمي والأدبي مكررين

غزة – “القدس العربي”:

ما بين دموع الحزن والفرح استقبلت العوائل الفلسطينية نتائج الثانوية العامة لهذا العام، والتي جاءت فيه معدلات النجاح مساوية للأعوام الماضية، حيث استبقت وزارة التربية والتعليم الإعلان عن أسماء أوائل الطلبة، والذين تكرروا الأول في الفرع العلمي حتى الرقم 18، فيما تكرر في الفرع الأدبي حتى الرقم 13، بالإعلان عن نتيجة الطالب الشهيد مجدي العرعراوي، الذي حصل على معدل 90.4%.

الشهيد المتفوق

وفي مخيم جنين انهمرت دموع عائلة هذا الشاب اليافع، الذي قضى في الهجوم الإسرائيلي الأخير على المدينة، حزنا مع بدء إعلان النتائج واستذكرت تلك الأيام التي كان يوجد فيها وسط الأسرة، ويحلم بدراسة تخصص الهندسة.

وهناك في جنين، كانت فرحة الأهالي بنتائج الثانوية منقوصة، بسبب آثار الهجوم العسكري الإسرائيلي التي لا تزال حاضرة، في المباني المدمرة وفي الطرق وشبكات البنى التحتية التي خربت بشكل متعمد، وفي منازل الأسر المكلومة التي فقدت أحد أفرادها، أو تلك التي زج أحدها في السجن.

والدته المكلومة التي لا يزال قلبها يعتصر ألما وحزنا، تركت المنزل، وتوجهت قبل إعلان النتائج إلى مقبرة الشهداء، حيث يوارى جثمان مجدي، وهناك تزين ضريح هذا الشهيد بالورود، في يوم فرحة الثانوية، وهناك أيضا انهارت والدته بالبكاء.

ونشر بعض النشطاء لقطات مصورة لتلك الأم، وهي تبكي بحرقة، وحولها لفيف من النساء اللواتي قدمت لمواساتها، ولم تكن تكرر سوى جملة “يمه (يا أمي) يا حبيبي”، وقد وضعت بين يديها صورة لنجلها، وقبلتها مرات عدة.

هذه السيدة أميرة العرعراوي، كانت قد تفقدت أغراض دراسته، من أقلام وكتب وكراسات، وقد احتفظت بها بجانب قميصه الذي امتلأ بالدماء، عند إصابته القاتلة على أيدي جندي إسرائيلي، خلال الهجوم العسكري الكبير على المخيم، وقالت وهي تستذكر آخر كلماته “والله غير أفرحك بالشهادة”، وقتها كانت تنتظر فرحتها بشهادة الثانوية، ولم يكن ببالها أن يقضي شهيدا خلال العدوان الإسرائيلي.

وقد أشارت مسبقا إلى أن يوم النتائج سيكون صعبا جدا عليها، وتقول إن قلبها “يحترق” مع قرب الإعلان عن تلك النتائج، وهو أمر شوهد في دموعها التي ذرفتها على قبره.

هذا، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي صبيحة الخميس، في بداية المؤتمر الصحافي الخاص بنتائج الثانوية، نجاح الطالب مجدي العرعراوي، وحصوله على معدل 90.4%.

وفور إعلان النتائج، نشر الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تهاني لهذا الشهيد، ترافقت بنشر صور له ونسبة نجاحه في الثانوية العامة، وكان من بين المنشورات “رفعت راسنا بكل إشي يا مجدي الله يرحمك ويتقبلك يا بطل”.

شهداء وأسرى حرموا الامتحان

وترحم الناطق باسم الوزارة صادق الخضور على زملاء الشهيد العرعراوي من طلبة الثانوية العامة الشهداء الذين رحلوا قبل التقدم للامتحان، وهم: محمود السعدي من جنين، ووديع أبو رموز من القدس، وأحمد دراغمة من طوباس، وأسامة عدوي من الخليل، ومحمد تركمان من جنين.

وهؤلاء الطلبة الشهداء حرمهم رصاص الاحتلال من تقديم الامتحان، هم و17 طالبا آخر، ما زالوا أسرى في معتقلات الاحتلال، كان يُفترض أن يتقدموا للامتحان هذا العام.

وتضع سلطات الاحتلال قيودا مشددة على تقديم الطلبة الأسرى لامتحانات الثانوية العامة. وفي سنوات ماضية، أخّرت وحرمت الكثير منهم من التقدم للامتحان.

وبالعودة إلى نتائج الثانوية العامة، فقد أظهرت النتائج أن نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغت نسبة 85% وفي الفرع الأدبي بلغت 62% و44% دراسة خاصة.

وذكر الخضور، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج، أن عدد المتقدمين هذا العام بلغ 87826 طالبا وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي المدارس الفلسطينية الخمس في خارج الوطن، وضمنهم 5200 طالب وطالبة في القدس.

وأشار إلى أن لجنة الامتحانات العامة اتخذت هذا العام قرارا استثنائيا بفتح الدورة الثانية أمام الراغبين في التقدم إما للتحسين وإما للاستكمال.

وأشاد الخضور بالجهود التي بذلها المعلمون وأفراد الأسرة التربوية وطاقم الإدارة العامة للامتحانات في شطري الوطن على مدار العام، مؤكدا التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير الحق في التعليم وإعماله وفق أقصى إمكاناتها لجميع الطلبة، عبر توفير مواءمات خاصة للطلبة من ذوي الإعاقة، وتنظيم الامتحان للأسرى داخل معتقلات الاحتلال.

وقد أكدت الوزارة أنه رغم الظروف الاستثنائية هذا العام، إلا أنها حرصت على عقد الامتحان في موعده، التزاما بواجبها تجاه الطلبة، لافتة إلى أنه تخلل الامتحان اقتحام الاحتلال للعديد من المدن والمخيمات والقرى، مشيرة إلى أن إصرار طواقمها تجاوزت كل المصاعب، معلنة أن مواصلة الإعداد لعقد الدورة الثانية من الامتحان بدءا من الثامن من الشهر المقبل.

وشكرت مؤسستي الرئاسة والحكومة اللتين قالت إنهما واكبتا الامتحان كما كل عام، وشكرت كذلك المعلمين والمشرفين والفنيين والإداريين ومديريات التربية والتعليم، ولجنة الامتحانات والإدارة العامة للامتحانات في الوطن، والأجهزة الأمنية، والمحافظين، والصحة، وهيئات المجتمع المحلي ومؤسساته، ومؤسسات الإعلام الهادف والمسؤول، الذين وصلوا الليل بالنهار للوصول إلى هذه اللحظة.

وهنأ الرئيس محمود عباس الطالبات والطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، خاصة أبناء الشهداء والأسرى والجرحى، وأشاد بالنتائج المميزة التي حققها الطلبة في فروع الثانوية العامة كافة، مثمنا جهود أسرة وزارة التربية والتعليم، وعائلات الطلبة، من أجل إنجاح المسيرة التعليمية.

وتمنى للطلبة الناجحين مزيدا من التقدم والازدهار في خدمة الوطن، كما تمنى حظا أوفر للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام، في المرات المقبلة.

تكرر الأوائل

هذا، وقد أظهرت نتائج الثانوية العامة هذا العام، تكرر الحاصلين على المرتبة الأولى في الفرع العلمي، حتى الرقم 18، بحصولهم على معدل 99.7%، موزعين على محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تكرر كذلك درجات الحاصلين على المرتبة الأولى في الفرع الأدبي حتى الرقم 13، بحصول الأول مكرر على معدل 99.6%، نالت المنطقة الوسطى في قطاع غزة على الحصة الأكبر عن باقي المحافظات، بتسجيل خمسة من طلبتها في قائمة الأوائل.

هذا، وشهدت المناطق الفلسطينية أجواء فرح كبيرة، خاصة في منازل الطلية المتفوقين، وعلت أصوات أغاني النجاح والزغاريد من المنازل، ووزع أهالي الحلوى على المارة في الشوارع.

وأمت بيوت الناجحين جموع من المهنئين، ورتب بعض الأهالي احتفالات خاصة، تمثلت بإحضار “فرق الفدعوس”، وفي فرق فنون شعبية لإحياء مناسبة الفرح.

وكان من بين البيوت التي غمرتها الفرحة بشكل كبير، عائلة شراب من محافظة خانيونس، التي تفوق فيها 4 توائم، ولادن وبنتان، بمعدلات مختلفة.

وفي المناطق الفلسطينية، وتحديدا في قطاع غزة، وبالرغم من تحذيرات وزارة الداخلية للأهالي من استخدام الألعاب والمفرقعات النارية، أو إطلاق الرصاص في الهواء ابتهاجا، إلا أن أصوات انفجارات تلك الألعاب تعالت في جميع المناطق.

ولوحظ انتشار واسع لأجهزة الأمن في قطاع غزة، لمنع هذه الأفعال، خاصة بعد عقد وزارة الداخلية اجتماعا مع قيادة فصائل المقاومة، التي رفعت الغطاء التنظيمي عن أي عنصر يتبع لها، ويمارس هذه الأفعال.

وقد أصدرت وزارة الداخلية في غزة بيانا، أشادت فيه بالتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بالثانوية العامة، وقالت إن هذه الظاهرة “انتهت إلى غير رجعة”.