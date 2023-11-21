فلسطين تشعل جدلا بين نجوم هوليوود

لوس أنجليس – «القدس العربي»: تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن الممثل جون كوزاك «أعلن الحرب» على زميله الممثل الشاب نوح شناب، بعد أن ظهر الأخير بطل مسلسل «ستينجر ثينغز»، وهو يصور فيديوهات تحتوي على عبارة «الصهيونية مثيرة».

وشوهد شناب، 19 عامًا، وهو يضحك مع أصدقائه في أحد المقاهي، بينما كانوا يحملون ملصقات ويعرضونها، بما في ذلك ملصق كتب عليه «حماس هي داعش»، وقام بتصوير الأشخاص الذين يحملون الملصقات، وحمل ملصقًا مضادا كتب عليه «الصهيونية مثيرة».

وبدأ بعض مستخدمي موقع «إكس» بإدانة شناب، حيث أشاروا إلى ردود الفعل العنيفة التي واجهها المشاهير الآخرون، بسبب تحدثهم علنًا لصالح الفلسطينيين.

وأيد بعض النشطاء وصفه «الصهيونية مثيرة»، قائلين بمرارة إن قتل الأطفال الفلسطينيين الأبرياء، والنساء والرجال، أمر مثير بالنسبة لكم؟ قصف المستشفيات والمدارس والمخابز وسيارات الإسعاف أمر مثير بالنسبة لكم؟ قطع خدماتهم، هل الماء والطعام مثيران بالنسبة لك؟ الصهاينة مجرد مهووسين مرتكبي الإبادة الجماعية، وهم أشر من مشى على هذه الأرض على الإطلاق».

وفي رد تمت مشاهدته أكثر من 1.3 مليون مرة، قالت مغنية فريق «فيث هارموني»، لورين جوريجوي، إن هناك «متعة في إراقة الدماء، هذا هو الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكنني التوصل إليه من كل هذا، من الذي يثير كلمة «مثير» في خضم الإبادة الجماعية أو لديه القدرة على اغتصاب الناس عندما يكونون في أشد حالات الرعب والضعف؟ هل هناك متعة في سفك الدماء، متعة في الموت، والاحتفال به، لقد سمعت الكثير من الجنود والصهاينة يهددون بالاغتصاب أو يتمنون ذلك لأولئك أو لنا الذين لديهم ما يكفي من الإنسانية للظهور تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وهذا تكتيك للسلطة، إنها أداة للإبادة الجماعية، إنها أداة للاستعمار، وهن يقمن بذلك دائمًا».

ولفت تعليق جوريجوي انتباه النجم العالمي جون كوزاك، البالغ من العمر 57 عامًا، والذي أعاد نشره على حسابه، ومن ثم لفت تصرفه انتباه مستخدمي «إك» الآخرين، الذين رأوا فيه بمثابة إعلان «حرب» ضد الممثل شناب.

وظل المنشور على حساب كوزاك إلى الآن، وفي الأسابيع التي تلت اندلاع الصراع في المنطقة، أيد كوزاك علنًا وقف إطلاق النار.

حيث كتب: «إن الأمل النهائي في خضم هذا الرعب الذي لا يوصف، هو أن يقف الملايين من اليهود والمسيحيين والمسلمين والبوذيين والملحدين يقفون معًا ويرفضون ما يحدث، ولا يبحثون عن مبرر كتابي لجرائمه ضد الإنسانية، إن العالم يثور، والملايين يرفضون قبول الخيار غير الأخلاقي الذي يقدمه لهم الزعماء السياسيون الذين يجعلون ثمن سلامة شعب ما هو انقراض شعب آخر».

كما كتب كوزاك على حسابه على موقع إكس، مؤكد: «التضامن مع كل من يريد العدالة والسلام والأمن على المدى الطويل والقصير من أجل خير الجميع، لوقف القتل الآن، وقف إطلاق النار، من أجل فلسطين، من أجل الجرحى والقتلى، من أجل أولئك الذين يموتون الآن في غزة، من أجل الرهائن الذين لم يتم إطلاق سراحهم بعد، لوقف المد المتصاعد من معاداة السامية وكراهية الإسلام، نحن لا نقبل الكذبة القائلة بأن أمن وسلامة أي بلد يمكن أن يعتمد على إبادة شعب آخر».