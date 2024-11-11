فلسطين: تصريحات تطبيق السيادة الإسرائيلية بالضفة تقود لانفجار

رام الله: نددت فلسطين الاثنين، بتصريح إسرائيلي يتوعد بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، قائلة إنه يقود المنطقة “لانفجار شامل (..) وامتداد لحرب الإبادة والتهجير” و”تحدٍ سافر” للقمة العربية الإسلامية في الرياض.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، وبيان لوزارة الخارجية والمغتربين، بشأن تصريحات بهذا الخصوص أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وفي وقت سابق، قال سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان لوزارة الدفاع الإسرائيلية) للبدء “في عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة”، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

(الأناضول)