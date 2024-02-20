فلسطين: تصريحات نتنياهو عن السيطرة الأمنية “تحدٍّ” للشرعية الدولية

رام الله: قالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، “تحدٍّ للشرعية الدولية”.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وأشار إلى أن “تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، تحدٍّ للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفاف بالموقف الدولي والأمريكي، خاصة أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى إلى الاعتراف بها”.

وأردف أبو ردينة: “هذه السياسات الإسرائيلية المرفوضة لا تجلب الأمن والاستقرار إلى أحد هنا أو في المنطقة”، وحذر من “استمرار هذا النهج المدمر الذي سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل”.

وتابع أبو ردينة: “دون وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإن الموقف الفلسطيني المدعوم عربيا ودوليا، يرفض هذه السياسة الإسرائيلية”.

وتابع: “هذه السياسة تتحدى العالم وتبقي المنطقة على حافة الهاوية وفوق برميل بارود متفجر”.

وقال متحدث الرئاسة: “على الإدارة الأميركية أن تكون حازمة في تعاملها مع إسرائيل، وأن تجبرها على وقف الحرب أولا، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماما كالقدس ومقدساتها”.

والاثنين، قال نتنياهو، في كلمة مصورة بُثّت عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “شهدنا في الأيام الأخيرة ضغوطا علينا بشكل أحادي لفرض إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرّض وجود دولة إسرائيل للخطر”.

وأردف: “في أي وضع، سواء مع أو بدون تسوية دائمة، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على المنطقة الواقعة غرب الأردن كاملةً، وهذا يشمل بالطبع يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) وقطاع غزة”.

(الأناضول)