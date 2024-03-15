فلسطين تطالب الأمم المتحدة بإجراء عاجل لوقف “حرب الإبادة” التي تشنها إسرائيل ضد غزة

غزة – “القدس العربي”:

طالبت دولة فلسطين قادة الأمم المتحدة، باتخاذ إجراء دولي عاجل لـ “وقف حرب الإبادة الجماعية” التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وجاءت مطالبة فلسطين، في ثلاث رسائل متطابقة بعث السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ضرورة اتخاذ إجراء دولي عاجل لـ “وقف حرب الإبادة الجماعية” التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب منصور بأن يتحرك المجتمع الدولي فورا لحماية الملايين من الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين، الذين تتعرض حياتهم للتهديد جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة وفي بقية أنحاء فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد أن الأشهر الخمسة من “حرب الإبادة” هذه، وحتى 13 مارس، استشهد فيها 31,341 طفلا وامرأة ورجلا فلسطينيا، وأصيب أكثر من 73,000 آخرين في غزة، منوها الى أن أكثر من 70% من الضحايا من النساء والأطفال.

وقال إن هذه الحصيلة لا تشمل ما يقدر بحوالي 8000 فلسطيني ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض في جميع أنحاء غزة، أو أولئك الذين اختفوا بسبب الاعتقالات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استشهد 418 فلسطينيا، وأصيب 5000 فلسطيني آخر.

وقد حذر منصور من تداعيات هذا الوضع الخطير والتي ستكون بعيدة المدى وخطيرة إذا لم يتم ايقافها.

وجدد في ذات الوقت دعوته لمجلس الأمن للوفاء بواجباته بموجب الميثاق والتحرك الآن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذه، الى جانب ضرورة تحركه لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من المزيد من الأذى، وتنفيذ كافة القرارات ذات الصلة.

كذلك طالب بوقف القتل، والتطهير العرقي، والاستعمار، والإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأكد على ضرورة أن تفي جميع الدول بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، لحماية جميع المدنيين، الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيادة القانون والسلام والأمن الإقليميين والدوليين.