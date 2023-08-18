فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالكف عن إعفاء إسرائيل من المسؤولية عن انتهاكاتها والبدء بمحاسبتها

غزة – “القدس العربي”:

طالبت فلسطين من الأمم المتحدة، التدخل القوي ومحاسبة دولة الاحتلال على هجماتها المستمرة ضد المواطنين، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة الكثيرين خلال الشهر الجاري، وإلى حدوث عمليات “تهجير قسري” لتجمعات بدوية، بسبب عنف المستوطنين.

وجاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة، بعثها السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور.

ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأمريكية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في عمليات القتل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد السفير الفلسطيني مواصلة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين استهداف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، بعنف، من دون أي رادع أو خوف من العواقب.

وأشار إلى ما قامت به قوات الاحتلال الخميس الماضي، حين قامت بالتوغل في مدينة جنين، ما أسفر عن استشهاد مصطفى الكستوني (32 عاما)، وإصابة مواطنة فلسطينية تعمل ممرضة، إلى جانب استشهاد قصي عمر محمد سليمان (16 عاما) ومحمد نجوم (25 عاما) في الخامس عشر من شهر آب/أغسطس الجاري، خلال عدوان قوات الاحتلال على مخيم عقبة جبر للاجئين في مدينة أريحا.

كما تطرق إلى استشهاد أمير أحمد خليفة (23 عاما)، في العاشر من الشهر الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية زواتا قرب نابلس، وكذلك استشهاد رمزي فتحي عبد الرحمن حامد (17 عاما)، متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاصة مستوطن من مسافة نحو 10 أمتار بداية الشهر الجاري، قرب بلدة سلواد.

وأشار أيضا إلى أنه في يوم السادس من الشهر الجاري استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وهم براء أحمد فايز القرم (16 عاما)، ونايف أبو صويص (26 عاما) ولؤي أبو ناعسة، خلال كمين نصبه جنود إسرائيليون بالقرب من قرية عرابة في محيط جنين، ومن ثم قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثث الشهداء الثلاثة.

واستشهد السفير الفلسطيني بتقرير للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الدولية غير الحكومية، التي أشارت إلى استشهاد 41 طفلا فلسطينيا عام 2023 وحده، وقال “مع ذلك لا تزال إسرائيل وقوات الاحتلال التابعة لها محذوفة بشكل غير منطقي من قائمة المنتهكين الدائمين لحقوق الطفل ما يزيد من تهربهم من المساءلة”.

وتطرقت الرسائل التي بعث بها السفير منصور، إلى وقوع العديد من الإصابات، منها إصابات خطيرة، خلال الهجمات التي شنها جنود ومستوطنون إسرائيليون.

وأكد أن عدد الجرحى ارتفع منذ بداية عام 2023 إلى أكثر من 700 شخص، يعاني الكثير منهم من إصابات وإعاقات تلازمهم مدى الحياة نتيجة لذلك.

وفي السياق ذاته، فقد أشار السفير منصور إلى تزايد هجمات المستوطنين على وجه الخصوص من حيث تواترها وشدتها، وقال “إن المستوطنين الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أصبحوا أكثر جرأة من قبل حكومة إسرائيل المتطرفة والمستوطنين في أعلى رتبها، الذين يواصلون تقديم المساعدة والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لعصابات المستوطنين والميليشيات”.

وقال إنه تم تهجير ما لا يقل عن 399 شخصا نتيجة عنف المستوطنين، من سبع مجتمعات رعي فلسطينية عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل مجتمع رعاة رأس التين، الذين أُجبروا على تفكيك مبانيهم السكنية ومعيشتهم والانتقال إلى مكان أكثر أمنا، نتيجة لعنف المستوطنين الدؤوب الذي أعقب إنشاء ما يسمى بــ”البؤر الاستيطانية الزراعية”.

ولفت إلى أن المستوطنين استولوا بالقوة على المراعي وكروم العنب في المجتمع المحلي تحت مراقبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن ذلك “يظهر أجندة إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية الهادفة إلى التطهير العرقي للأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين اليهود في محاولة صارخة لاستعمار وضم أرضنا، ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وشدد منصور على ضرورة أن يطالب المجتمع الدولي باحترام سيادة القانون والكف عن إعفاء إسرائيل من المسؤولية عن انتهاكاتها، مجددا الدعوة لـ “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وفق القانون الدولي، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وضمان حمايته حتى الوصول إلى حل عادل يضمن له حقوقه غير القابلة للتصرف، ويضمن له الحرية والكرامة التي طالما حرم منها”.