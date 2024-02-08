فلسطين تطالب الأمم المتحدة بتدخل فوري وعاجل لوقف الحرب الدامية ضد قطاع غزة

غزة- “القدس العربي”: جدّدت دولة فلسطين مطالبتها للأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لإنهاء الحرب الإسرائيلية الدامية ضد قطاع غزة، وقالت إن قوات الاحتلال صعّدت مؤخراً من هجماها ضد مناطق في جنوب القطاع، كانت تزعم أنها مناطق “آمنة”.

وجاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (غوايانا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، للشهر الخامس على التوالي.

وأكد أن استمرار هذه الحرب يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين، من الأطفال والنساء والرجال، في ظل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته، حتى بعد اضطلاع محكمة العدل الدولية بواجباتها.

وفي هذا السياق، أشار السفير الفلسطيني إلى استشهاد ما لا يقل عن 27,585 مواطن في غزة، بما في ذلك أكثر من 12,100 طفل، وإصابة أكثر من 67,000 مواطن في قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد 374 مواطناً من بينهم 96 طفلاً، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، في الضفة الغربية.

كما تطرّق في رسائله إلى قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وخلال الأسبوع الماضي وحده، بقصف، وبشكل متكرر، مناطق في جنوب قطاع غزة، والتي من المفترض أنها آمنة.

وأكد أن قوات الاحتلال واصلت هجماتها على المستشفيات، حيث تحاصر مستشفيي “الأمل” و”ناصر” في خان يونس، الأمر الذي عرّض للخطر حياة المرضى والطواقم الطبية، وأكثر من 10,000 نازح، إلى جانب مواصلة إسرائيل قتل الصحفيين والمسعفين وإطلاق النار على المدنيين، ومهاجمة قوافل الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، واستمرارها في تعريض مئات الفلسطينيين الآخرين للاعتقال وتجريدهم من الإنسانية والتعذيب.

وأشارت الرسائل إلى ما تقوم به إسرائيل من إجبار ما لا يقل عن 8000 مدني نازح في خان يونس إلى النزوح مرة أخرى باتجاه منطقة رفح، حيث يتواجد أكثر من مليون شخص من دون مأوى سوى الشوارع أو الخيام المؤقتة بالقرب من الحدود مع مصر.

وقال السفير: “إن تزايد الاحتياجات الإنسانية والضغوط في رفح وتصاعد الهجمات الإسرائيلية، تزيد من مخاطر النزوح الجماعي للعائلات، أو النقل القسري للسكان الفلسطينيين من قبل إسرائيل”.

وأكد أن هذا يمثل خطراً حقيقياً وقائماً، حيث يهدد به المسؤولون الإسرائيليون الذين لا يخفون أهدافهم في إخلاء غزة واستيطانها، منوهًا إلى تصاعد هجماتهم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، تحقيقاً لهذه الغاية، وسعيًا إلى حرمان لاجئي فلسطين وغيرهم من المدنيين في غزة من مساعداتها المنقذة للحياة خلال هذه الكارثة.

وفي ذات الوقت، شدّد منصور على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واتخاذ الإجراءات المسؤولة لإنقاذ ملايين الأرواح المعرضة للخطر جراء استمرار العدوان.

وكرر مناشدة مجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار والعمل على وقف حملة الموت والدمار والحصار التي تشنها إسرائيل في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، ومشددًا على ضرورة تنفيذ القرارين 2712 و2720 لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، ومنع المزيد من تهجيرهم القسري وضمان تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك من خلال الأونروا، لمنع المجاعة وانتشار الأمراض.

كذلك ناشد منصور مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان، مؤكدًا على ضرورة العمل دون تأخير لوقف الأزمة الكارثية الحالية وضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري والظلم الفادح ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة قد سلّمت رسالة عاجلة إلى مكتب الأمم المتحدة لإيصالها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، تضمنت المطالبة بحماية الطواقم الطبية وشهادات بالاعتداءات عليهم وعلى المستشفيات.

وأكدت في رسالتها أن 340 طبيبًا وعاملًا في القطاع الصحي استُشهدوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وإصابة نحو 900 بجروح مختلفة، فيما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال 100 كادر.