فلسطين تطالب الأمم المتحدة بفرض العقوبات على إسرائيل لخلق الضغط الضروري لوقف جرائم الحرب

غزة- “القدس العربي”:

خاطبت دولة فلسطين قادة الأمم المتحدة الرئيسة بثلاث رسائل متطابقة، وجهت إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الإكوادور)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، شرحت فيها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جراء استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الحرب والقتل والترحيل الجماعي.

وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في الرسائل، أن ذلك الأمر يتواصل على الرغم من النداءات والدعوات المتواصلة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير المساعدة والحماية للشعب الفلسطيني.

وأوضح منصور أنه على الرغم من تبني الجمعية العامة خلال جلستها الطارئة العاشرة الثانية للقرار ES-10/22، قبل 14 يوما، وتبني مجلس الأمن للقرار 2720 قبل أربعة أيام، إلا أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ولا تزال تتجاهل كل هذه الدعوات والقرارات، “نظرا لثقتها التامة باستمرارها في الإفلات من العقاب ومواصلتها التمتع بالحماية السياسية والدبلوماسية والتهرب من المساءلة والعقوبات على جرائمها”.

منصور: قوات الاحتلال قامت خلال عطلة عيد الميلاد بالمطالبة بـ”إجلاء” أكثر من 150 ألف فلسطيني

وأشار إلى أن الحرب أدت إلى استشهاد أكثر من 20,674 فلسطينيا، من بينهم أكثر من 8,200 طفل و6,200 امرأة، إلى جانب آلاف الرجال، ومئات الأطباء والمسعفين، وما لا يقل عن 135 من موظفي الأمم المتحدة، وعشرات الصحافيين وإصابة أكثر من 54,536 فلسطينيا في قطاع غزة، في حين استشهد ما لا يقل عن 303 فلسطينيين، من بينهم 76 طفلا وأصيب أكثر من 3450 في الضفة الغربية، وذلك على مدار 81 يوما، هذا بالإضافة إلى الدمار الشامل، والتشريد الجماعي لشعبنا.

وقال إن قوات الاحتلال قامت وخلال عطلة عيد الميلاد بالمطالبة بـ “إجلاء” أكثر من 150 ألف فلسطيني، معظمهم في المنطقة الوسطى من غزة إلى المناطق التي تواصل شن هجماتها العسكرية فيها، منوها إلى التهجير القسري لأكثر من 85% من الفلسطينيين من منازلهم في غزة.

وندد السفير الفلسطيني بكل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استخدام التجويع كـ”سلاح من أسلحة الحرب، وحرمان السكان المدنيين الفلسطينيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والصحية، إلى جانب حرمانهم من الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مما أدى إلى الانتشار السريع للأمراض الوبائية بين السكان”.

وجدد مطالبة القيادة الفلسطينية الدائمة، بالوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وكافية لشعبنا، ووقف جميع المحاولات الإسرائيلية للترحيل أو التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية لاستعمار أرضنا، داعيا مرة أخرى إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل فوري.

وأكد ضرورة بذل الجهود الفورية والعاجلة لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا أيضا ضرورة بذل الجهود الجماعية الجادة، بما في ذلك فرض العقوبات في حال استمرار إسرائيل في انتهاك الميثاق وتجاهل مطالب المجتمع الدولي، كونها تعد “السبيل الوحيد لخلق الضغط الضروري على إسرائيل لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.