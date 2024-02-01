فلسطين تطالب الأمم المتحدة مجدداً بالتدخل للجم الاحتلال ووقف الإبادة الجماعية في غزة

غزة- “القدس العربي”: أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن استمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، تمثل تحدياً صارخاً لقرارات محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدوان الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وجاء منصور في رسائله على تجاوز عدد الشهداء، جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لأكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين، مشيراً إلى مواصلة إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية والوقود، المقدمة إلى السكان في غزة، المقدر عددهم بأكثر من 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم قسراً من منازلهم، ما يؤدي إلى تفاقم ظروفهم الحياتية التي تصل إلى مستوى المجاعة الجماعية، والجفاف، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض.

"لم نواجه أبدا المجاعة أو الجوع. لدينا نظام دعم رائع بيننا. كانت والدتي تطهو لجيراننا قبل إطعامنا. لم نر من قبل ما نمر به في #غزة. المسؤولون عن هذا الوضع يجب أن يواجهوا العدالة". السفير الفلسطيني رياض منصور يغالب دموعه وهو يتحدث أمام لجنة أممية عن غزة.https://t.co/WJkZZeHw4j pic.twitter.com/SdryuR6SXJ — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 31, 2024

وأشار إلى قيام القوة القائمة بالاحتلال بشكل متعمد ومنهجي بعرقلة سبل عيشهم وبقائهم على قيد الحياة، في انتهاك مباشر لأمر محكمة العدل الدولية، هذا إلى جانب استمرار إسرائيل في هجومها وتدميرها المنهجي للمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية، الأمر الذي يقوّض توفير الخدمات الإنسانية الأساسية، ويسرّع الظروف غير الصالحة للعيش في غزة.

وأكد، في ذات الوقت، في رسائله التي نقلها موقع وكالة “وفا”، أن الوقت حان لـ “وضع حد لهذا الإفلات من العقاب، مكرراً نداءاتنا الدائمة لمجلس الأمن للعمل دون تأخير على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار”.

وشدد على ضرورة قيام المجلس بإجبار إسرائيل على تغيير مسارها، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على شعبنا، ووقف تدهور الوضع الخطير في المنطقة، وإنقاذ احتمالات التوصل إلى حل عادل لهذا الظلم التاريخي.

وأعلن كذلك رفض دولة فلسطين المطلق للجهود الإسرائيلية المستمرة لتشويه سمعة الأونروا، بهدف التسبب بانهيار الوكالة، وإنكار الحقوق غير القابلة للتصرف للاجئي فلسطين، منوهاً إلى استشهاد 152 موظفاً من “الأونروا” حتى الآن في القصف الإسرائيلي، إلى جانب استشهاد 372 نازحاً فلسطينياً، بمن فيهم النساء والأطفال، وإصابة 1,335 آخرين بجروح في الهجمات الإسرائيلية أثناء لجوئهم إلى مدارس “الأونروا” التي تعرضت لأضرار ودمار واسع النطاق.

وعبّر عن أسفه لإعلان بعض الدول المانحة تعليق تمويلها لـ “الأونروا” رداً على الادعاءات الإسرائيلية التي لم يتم إثباتها بعد، على الرغم من الإجراءات السريعة التي اتخذها المفوض العام وإطلاق الأمين العام تحقيقاً لضمان المساءلة.

وأكد أن مثل هذه القرارات “تعاقب بشكل جماعي الملايين من لاجئي فلسطين، بمن فيهم تقريباً كامل السكان الفلسطينيين في غزة، وتهدد استمرارية المساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها”.

وأكد على دعوات فلسطين إلى إلغاء هذه القرارات واستئناف وزيادة تمويل “الأونروا” لضمان بقائها شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك في غزة، حيث تتعرض حياتهم لخطر وشيك.

وشدد منصور على ضرورة وقف “حرب الإبادة الجماعية” الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

وقد أكد أن هذا الأمر يبدأ بوقف إطلاق النار الفوري لإنقاذ الأرواح البشرية والمستقبل للجميع.