فلسطين تطالب الدول الملتزمة بسيادة القانون بمحاسبة إسرائيل وتشكر ألمانيا على رفض “خريطة نتنياهو”

غزة – “القدس العربي”:

شدد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على ضرورة قيام الدول الملتزمة بسيادة القانون وحقوق الإنسان، باتخاذ إجراءاتها لمحاسبة دولة الاحتلال، في الوقت الذي رحبت فيه الخارجية الفلسطينية، ببيان نظيرتها الألمانية، الرافض لـ “خريطة نتنياهو” التي عرضها في الأمم المتحدة، من دون أن تشتمل على حدود الأراضي الفلسطينية.

وجاء طلب السفير الفلسطيني في ثلاث رسائل متطابقة، بعث بها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إفلات إسرائيل من العقاب في ظل غياب المساءلة.

وتطرق السفير الفلسطيني في بداية رسائله إلى كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 22 سبتمبر/أيلول، أمام الجمعية العامة، والخريطة التي لوح بها أمام المجتمع الدولي، والتي قال إنه محى خلالها الشعب الفلسطيني من الخريطة، وقال منصور أيضا في رسائله إن نتنياهو “واثق تماما بأنه لن يكون هناك احتجاج على محوه الكامل للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، الأمر الذي يعتبر دليلا صريحا على مخططات إسرائيل الاستعمارية غير القانونية وسياسات التطهير العرقي والضم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني منذ أكثر من 56 عاما”.

وأدان بشدة ما وصفه بـ “الخطاب الاستفزازي” الذي يدعو إلى الكراهية، مطالبا في الوقت ذاته من المجتمع الدولي، إدانة تشويه إسرائيل العنصري للشعب الفلسطيني وحرمانهم من وجودهم الأصلي منذ قرون طويلة.

الدعوة إلى محاسبة إسرائيل

وقال “حان لجميع الدول الملتزمة بسيادة القانون وحقوق الإنسان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جميع انتهاكاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض العقوبات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني”.

وتطرق في رسائله أيضا إلى التصعيد الإسرائيلي الحاصل في الأراضي الفلسطينية منذ عدة أسابيع، حيث لا تزال الهجمات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، منوها إلى أنه في أسبوع واحد، استشهد ثمانية فلسطينيين، بينهم أطفال، خلال هجمات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب إصابة عشرات المدنيين، بينهم 30 فلسطينيا أصيبوا في 19 سبتمبر/أيلول في هجوم إسرائيلي آخر على مخيم جنين للاجئين. وفي هذا الصدد، مشيرا أيضا إلى استشهاد ميلاد منذر وجيه الراعي (15 عاما)، عند مدخل مخيم العروب للاجئين، قرب الخليل في 10 سبتمبر/أيلول، واستشهاد شاب يبلغ من العمر 25 عاما في 19 سبتمبر/أيلول، بالقرب من السياج الحدودي الإسرائيلي حول قطاع غزة، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 33 فلسطينيا في التظاهرات التي اندلعت منذ 11 يوما في مختلف أنحاء قطاع غزة، ضد الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل، كما أشار إلى استشهاد أربعة فلسطينيين خلال هجوم على مخيم جنين، وشاب آخر على هجوم إسرائيلي على مخيم عقبة جبر بأريحا، وشابين خلال هجوم آخر على مخيم نور شمس بطولكرم.

وأكد السفير الفلسطيني أن التعليم في فلسطين لا يزال يتعرض لهجمات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، ضمن حملة الترهيب والمضايقة التي يتعرض لها الطلاب، حيث شهدت الفترة الأخيرة عرقلة لوصول الطلاب إلى المدارس، وهجمات على المرافق التعليمية، ومواصلة هدم المدارس، مشددا على أن هذا الأمر “ينتهك الحق في التعليم وحقوق الإنسان الأخرى”، لافتا إلى أن قوات الاحتلال قامت يوم 21 سبتمبر/أيلول بمداهمة مدرسة العيزرية الابتدائية للبنات في القدس الشرقية المحتلة، واقتحام حرم جامعة بيرزيت في 24 سبتمبر/أيلول.

وشدد منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة مثل هذه الهجمات والعمل على حماية حق الأطفال والشباب الفلسطينيين في التعليم.

وجاءت الرسائل كذلك على هجمات المستوطنين المتواصلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم والأماكن المقدسة، ما أدى إلى إصابة شاب من ذوي الإعاقة، وامرأة وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، مؤكدا أن إرهاب المستوطنين أدى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مواصلة اقتحامهم للمسجد الأقصى والحرم الشريف، والتي كان آخرها أمس، 26 سبتمبر/أيلول، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني الراهن لهذا الموقع المقدس.

وطالب في رسائله بضرورة بذل جهود فورية لمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هذه الاستفزازات الخطيرة والاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني الراهن في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك ما هو منصوص عليه في عدد لا يحصى من قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، كما دعا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للمطالبة بالمحاسبة على كل هذه الجرائم، ووضع حد لهذا الوضع غير القانوني واللاإنساني، وإعمال الشعب الفلسطيني لحقوق الإنسان غير القابلة للتصرف.

ترحيب بموقف ألمانيا

وفي سياق قريب، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالتصريحات التي أدلى بها الناطق بلسان الخارجية الألمانية التي رفض فيها “الخريطة المخادعة والكاذبة” التي عرضها نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت في بيان صحافي “إن تلك الخريطة إنما تعبر عن حقيقة موقف نتنياهو وحكومته بخصوص ضم كامل للأرض الفلسطينية المحتلة وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه وحقه في دولته”، مقدمة الشكر إلى ألمانيا التي قالت إنها “لم تمرر هذه الكذبة وهذا التضليل وقامت بتوضيحه بناء على قرارات الشرعية الدولية”.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ألمانيا لا تعترف بإسرائيل خارج الحدود المعترف فيها، وأن خطوة نتنياهو لا تساعد حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد المقبول الذي يعالج جذر المشكلة والقادر على إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وطالبت بقية دول العالم بتوضيح مواقفها من سياسات نتنياهو في الضم والاستيلاء والإلغاء بحق الشعب الفلسطيني.

والجدير ذكره أن الخارجية الألمانية انتقدت رفع نتنياهو خريطة لا تظهر الأراضي الفلسطينية المحتلة في خطابه بالدورة الـ78 للأمم المتحدة بنيويورك، وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيبستيان فيشر “إن رفع نتنياهو خريطة لا تظهر الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي التي ضمتها إسرائيل أمر مرفوض”، لافتا إلى أن بعثتهم الدائمة في نيويورك لدى الأمم المتحدة قدمت تقريرا عن خطاب نتنياهو للتعبير عن رفضهم رفعه الخريطة.

وقال “هذا الأمر لا يفيد جهود برلين لتحقيق حل الدولتين عن طريق المفاوضات”.