فلسطين تطالب الفيفا بفرض “عقوبات فورية” على إسرائيل نظير اعتداءاتها على الرياضة في قطاع غزة والضفة الغربية

رام الله- “القدس العربي”:

قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إنه تقدم بمقترح إلى “الفيفا” يطالب فيه بفرض عقوبات على اتحاد الكرة الإسرائيلي، بسبب انتهاكات قوات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية.

وأصدر الاتحاد الفلسطيني بيانا، وصلت “القدس العربي” نسخة منه، يوضح فيه أن تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإدراج بند في جدول أعمال الكونغرس القادم للفيفا، والمقرر عقده في بانكوك بتايلاند يوم 17 مايو/ أيار المقبل.

وأوضح أن المقترح الذي أيّدته ستة اتحادات أعضاء، يطالب “الفيفا” باحترام “التزاماته الدولية تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك باتخاذ موقف تجاه الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على شعبنا الفلسطيني؛ والتواطؤ الذي يمارسه الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم من خلال استمراره في إدراج فرق كرة القدم الموجودة في مستوطنات غير شرعية على أراضي فلسطين المحتلة ضمن الدوري الوطني الإسرائيلي”.

🚨 الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقدم طلبا رسميا للفيفا لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية.

التفاصيل في الموقع الإلكتروني: https://t.co/t6r8UhV53Z@FIFAcom @fifacom_ar pic.twitter.com/LER899Fj9L — الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) March 19, 2024

كما يطالب مقترح اتحاد الكرة الفلسطيني، “باتخاذ عقوبات فورية ومناسبة ضد الفرق الإسرائيلية، بما في ذلك المنتخبات الوطنية والأندية، رداً على الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وخاصة في غزة”.

ودعا المقترح الفلسطيني “للتصدي دون تأخير للانتهاكات المستمرة لأنظمة الفيفا من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، والتي تتجلى في إدراج فرق كرة القدم الموجودة في مستوطنات مقامة على أراضي اتحاد آخر، وهو الاتحاد الفلسطيني، ضمن الدوري الإسرائيلي”.

كما طلب الفلسطينيون في البيان، من الفيفا “معالجة الفشل المتكرر للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التمييز والعنصرية ضمن مناطق ولايته”.

وفي إطار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، قال اتحاد الكرة الفلسطيني إنها “تسببت في استشهاد ما لا يقل عن 99 لاعب كرة قدم، وتدمير العديد من المنشآت الرياضية في انتهاك فاضح لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية، والأعراف الإنسانية”.

لهذا، اعتبر الاتحاد الفلسطيني أن الاتحاد الإسرائيلي “متواطئ في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية ضد كرة القدم الفلسطينية، من خلاله تقديمه الدعم المعنوي لإجراءات حكومة الاحتلال، واتخاذه لموقف التبرير تجاه انتهاكات هذا الاحتلال وتمثيله لمصالح الحكومة الإسرائيلية من خلال مطالبته الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالعمل من خلال القنوات الرسمية لدولة إسرائيل، مما يشكل خرقاً صريحاً لأنظمة وقوانين الفيفا، التي تلزم الاتحادات الأعضاء بإدارة شؤونها بشكل مستقل ودون تأثير من طرف ثالث”.

واعتبر البيان أن “فشل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في اتخاذ إجراء حاسم ضد التمييز والعنصرية ضمن مناطق ولايته، كما يتضح من تصرفات نادي بيتار القدس، يعد انتهاكاً مباشراً للمادة 3 من النظام الأساسي للفيفا”. مشيرا إلى أن “الاتحاد الإسرائيلي واصل دمج أندية المستوطنات غير الشرعية، والمقامة على الأراضي التابعة لولاية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ضمن الدوري الإسرائيلي، وهو ما يعد انتهاكاً للعديد من قوانين الفيفا؛ ذلك أن هذا الدمج يعترف صراحة باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والتزامات الفيفا”.

وختم البيان بالقول: “يؤكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على مطالبته كونغرس الفيفا باتخاذ خطوات فعالة من خلال تطبيق القوانين والأنظمة لمعالجة هذه الانتهاكات المذكورة دون مزيد من التأخير”، مشيراً إلى أن “الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يشكّل سابقة غير مرحب بها، ويجعل من انتهاك قوانين الفيفا والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مسائل اعتيادية”.