فلسطين تطالب بتحرك دولي لوقف “إبادة التجويع” في غزة- (تدوينة)

رام الله: طالبت فلسطين بتحرك دولي فوري لوقف “إبادة التجويع” الإسرائيلية في قطاع غزة. أفاد بذلك حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، السبت، في منشور عبر منصة “إكس”.

وقال الشيخ إن “القيادة الفلسطينية وجهت رسائل عاجلة إلى دول العالم وقادتها، وطالبتهم بالتحرك الجاد والفوري لوقف إبادة التجويع التي تُمارَس بحق الشعب الفلسطيني وتفتك بالأطفال في غزة”.

وأضاف أن “العار يلاحق الضمير الإنساني الصامت على ما يجري، ويجب وقف هذه الحرب فورا وإنقاذ الشعب الفلسطيني”.

The Palestinian leadership sent urgent messages to the world’s countries and their leaders, urging them to take serious and immediate action to stop the starvation genocide being practiced against the Palestinian people, which is devastating children in the Gaza Strip. Shame… https://t.co/auEvJWaQN0

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 19, 2025