سياسة | عربي | فلسطين

فلسطين تطالب بتحرك دولي لوقف “إبادة التجويع” في غزة- (تدوينة)

منذ 27 دقيقة

حجم الخط
0

رام الله: طالبت فلسطين بتحرك دولي فوري لوقف “إبادة التجويع” الإسرائيلية في قطاع غزة. أفاد بذلك حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، السبت، في منشور عبر منصة “إكس”.

وقال الشيخ إن “القيادة الفلسطينية وجهت رسائل عاجلة إلى دول العالم وقادتها، وطالبتهم بالتحرك الجاد والفوري لوقف إبادة التجويع التي تُمارَس بحق الشعب الفلسطيني وتفتك بالأطفال في غزة”.

وأضاف أن “العار يلاحق الضمير الإنساني الصامت على ما يجري، ويجب وقف هذه الحرب فورا وإنقاذ الشعب الفلسطيني”.

وتشهد غزة مجاعة غير مسبوقة بفعل سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضمن حرب الإبادة الجماعية المستمرة، ما أدى إلى أوضاع إنسانية كارثية في مختلف مناحي الحياة، وسط تحذيرات من انهيار صحي شامل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في ارتفاع جنوني بأسعار المواد التموينية الأساسية المتوفرة، وشحّها في الأسواق.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، أن “أعدادا غير مسبوقة من المواطنين المجوعين تصل إلى أقسام الطوارئ بحالة إعياء شديد”، محذرة من أن “مئات منهم معرضون للموت نتيجة الجوع”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تحذر من أن يصبح الحرمان الجماعي أمرا طبيعيا في غزة
منذ 4 ساعات
الجيش الإسرائيلي يقتل 33 فلسطينيا في غزة منذ فجر الجمعة- (صور وفيديو)
منذ 11 ساعة
واشنطن بوست: عالم الجنوب يحشد قواه لكبح إسرائيل.. خطوة صغيرة لتحوّل عالمي رغم سخرية أنصارها
منذ 14 ساعة
وفد كنسي رفيع يصل غزة عقب استهداف إسرائيل كنيسة “العائلة المقدسة”- (صور)
منذ 16 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية