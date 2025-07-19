فلسطين تطالب بتحرك دولي لوقف “إبادة التجويع” في غزة- (تدوينة)

رام الله: طالبت فلسطين بتحرك دولي فوري لوقف “إبادة التجويع” الإسرائيلية في قطاع غزة. أفاد بذلك حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، السبت، في منشور عبر منصة “إكس”.

وقال الشيخ إن “القيادة الفلسطينية وجهت رسائل عاجلة إلى دول العالم وقادتها، وطالبتهم بالتحرك الجاد والفوري لوقف إبادة التجويع التي تُمارَس بحق الشعب الفلسطيني وتفتك بالأطفال في غزة”.

وأضاف أن “العار يلاحق الضمير الإنساني الصامت على ما يجري، ويجب وقف هذه الحرب فورا وإنقاذ الشعب الفلسطيني”.

The Palestinian leadership sent urgent messages to the world’s countries and their leaders, urging them to take serious and immediate action to stop the starvation genocide being practiced against the Palestinian people, which is devastating children in the Gaza Strip. Shame… https://t.co/auEvJWaQN0 — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 19, 2025

وتشهد غزة مجاعة غير مسبوقة بفعل سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضمن حرب الإبادة الجماعية المستمرة، ما أدى إلى أوضاع إنسانية كارثية في مختلف مناحي الحياة، وسط تحذيرات من انهيار صحي شامل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في ارتفاع جنوني بأسعار المواد التموينية الأساسية المتوفرة، وشحّها في الأسواق.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، أن “أعدادا غير مسبوقة من المواطنين المجوعين تصل إلى أقسام الطوارئ بحالة إعياء شديد”، محذرة من أن “مئات منهم معرضون للموت نتيجة الجوع”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)