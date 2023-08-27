سياسة | عربي | فلسطين

فلسطين تطالب بتدخل دولي لتفكيك قواعد الإرهاب الإسرائيلية ووقف الاستيطان

منذ 50 دقيقة

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غزة – “القدس العربي”:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات اعتداءات وعربدات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وطالبت في ذات الوقت بضغط دولي على حكومة الاحتلال لوقف رعايتها لهذه المنظمات الاستيطانية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة، عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع باعتبارها تمثل “تصعيداً خطيراً في الأوضاع يخلق المزيد من التوترات ويهدد بتفجيرها”.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية وعددا من وزرائها المتطرفين يوفرون الحماية والدعم والإسناد لميليشيات المستوطنين ويتفاخرون بدعمهم وتبني مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل أمريكي ودولي حقيقي، لوقف الاستيطان بأشكاله كافة وتفكيك قواعده الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ووقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية باعتبار ذلك المدخل الصحيح لبناء الثقة بين الجانبين واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

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