رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بتشكيل فريق دولي ميداني للتحقيق في “مجازر الاحتلال الإسرائيلي” وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة.

وأشارت الخارجية في بيان، إلى أنه “وفق شهادات لمواطنين فلسطينيين تم اكتشاف ما يزيد عن 30 جثة متحللة لشهداء فلسطينيين مدفونين في شمال قطاع غزة، تم إعدامهم وقد كانوا مكبلين ومعصوبي الأعين”.

واعتبرت الخارجية أن “هذا دليل واضح على أن الشهداء أُعدموا بشكلٍ ميداني”.

وأضافت أن هناك “روايات أخرى تتحدث عن عدد أكبر من ذلك، في أبشع أشكال الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة دون حسيب أو رقيب”.

وأكدت أن “اكتشاف هذه المقبرة الجماعية وبهذا الشكل الوحشي يعكس حجم المأساة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون والمجازر الجماعية والإعدامات حتى للمعتقلين منهم”.

ووصفت الوزارة الممارسات الإسرائيلية هذه بأنها “انتهاك صارخ وجسيم لجميع الأعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة”، مضيفةً أنه “قد تكون هذه المقبرة واحدة من عدد آخر من المقابر التي لم يتم اكتشافها بعد”.

وطالبت الوزارة “بضرورة تشكيل فريق تحقيق دولي يقوم بزيارة قطاع غزة وإجراء فحص وتفقد لجميع المناطق للاطلاع على حقيقة وأبعاد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والعمل على متابعة أوضاع جميع المفقودين والمعتقلين لدى سلطات الاحتلال”.

