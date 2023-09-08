فلسطين تطالب بتوفير حماية دولية ولجم سياسات إسرائيل العنصرية

غزة – “القدس العربي”:

شددت دولة فلسطين، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل سياسات حكومة اليمين الإسرائيلية التي تهدد بحدوث “نكبة” جديدة.

وطالبت في ثلاث رسائل متطابقة بعثتها إلى قادة الأمم المتحدة، وهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ألبانيا، ورئيس الجمعية العامة، باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز المساءلة، بوصفها “الترياق الوحيد الناجع لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني والبغيض والرد على عنف المستوطنين وتمادي الاحتلال”.

وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في الرسائل المتطابقة، أن الوقت حان لوضع حد للخطط الشائنة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة والعنصرية.

وأشار إلى أن سياسات هذه الحكومة “تهدد بحدوث نكبة أخرى ضد الشعب الفلسطيني”.

وأكد أيضا أن ذلك يهدد أيضا الوفاء بالالتزامات والمسؤوليات، بموجب ميثاق الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة لضمان السلم والأمن وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في الحرية والعودة.

وأشار منصور في رسائله لقادة الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين الإرهابيين يواصلون مهاجمة المدنيين الفلسطينيين، فيما يواصل جيش الاحتلال مهاجمة البلدات والقرى الآمنة.

وقال إن هذا الأفعال تتسبب في مقتل وإصابة واحتجاز المدنيين، وذلك في ظل تواصل سياسة الهدم العقابي للمنازل والاستيلاء على الأراضي والممتلكات.

وحذر السفير الفلسطيني بأن “الفشل المستمر في ضمان المساءلة لن يؤدي إلا إلى تشجيع أولئك الذين لديهم أجندات عنصرية ومقيتة وإجرامية”.

وأضاف “جرائم إسرائيل استمرت بلا هوادة خلال الفترة التي تلت الرسالة الأخيرة (الشهر الماضي) في ظل غياب أي شكل جدي من المساءلة أو المحاسبة من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن”.

وشدد على أن المساءلة هي وحدها القادرة على وضع حد لهذا الوضع غير القانوني وإحياء آفاق تحقيق العدالة والسلام.