سياسة | عربي | فلسطين

فلسطين تطالب بحماية دولية عاجلة للموجودين بمجمع الشفاء في غزة

15 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
0

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة عقب اقتحامه فجرا من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقالت الخارجية في بيان: “ندين بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة”.
وشددت على أن الاقتحام الإسرائيلي يمثل “انتهاكا صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وامتدادا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا”.
وأشارت الوزارة إلى أن اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفيات يعد “استهدافا متواصلا للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية”، موضحة أن ذلك يعد “التزاما واجب الاتباع من قبل القوة القائمة بالاحتلال”.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى والجرحى والأطفال بمن فيهم الخدج والنازحين المتواجدين في المجمع”.
وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لأيام.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

 منطق الكل الإسرائيلي: أنت غزي إذاً أنت مخرب.. ولا قانون يحكمنا
4 - يوليو - 2024
“الجزيرة 360” توثق جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى “الشفاء” وتنقلها إلى العالم بفيلم سينمائي
13 - يونيو - 2024
بعد قتل الطبيب البرش وزملائه.. لـ”لاهاي”: لا تنسي “مصلحة السجون” وقادة “الشاباك”
16 - مايو - 2024
حماس: أعمال البحث بمجمع الشفاء تكشف “فظائع” ارتكبتها إسرائيل
9 - أبريل - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية