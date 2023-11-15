فلسطين تطالب بحماية دولية عاجلة للموجودين بمجمع الشفاء في غزة

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة عقب اقتحامه فجرا من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت الخارجية في بيان: “ندين بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة”.

وشددت على أن الاقتحام الإسرائيلي يمثل “انتهاكا صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وامتدادا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا”.

وأشارت الوزارة إلى أن اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفيات يعد “استهدافا متواصلا للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية”، موضحة أن ذلك يعد “التزاما واجب الاتباع من قبل القوة القائمة بالاحتلال”.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى والجرحى والأطفال بمن فيهم الخدج والنازحين المتواجدين في المجمع”.

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لأيام.

(الأناضول)