فلسطين تطالب بعقوبات تجبر إسرائيل على تفكيك منظمات المستوطنين

رام الله: طالبت فلسطين، الثلاثاء، بضغط دولي وأمريكي وفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على تفكيك منظمات المستوطنين المسلحة، داعية في الوقت ذاته إلى وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت فيه تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت أن “المطلوب موقف دولي حقيقي وضاغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على تفكيك ميليشيات المستوطنين ونزع أسلحتهم وتجفيف مصادر تمويلهم ورفع الغطاء السياسي عنهم، وربط هذه القضية بسلة من العقوبات الفاعلة على دولة الاحتلال”.

كما طالبت الخارجية بـ “ضرورة وضع كامل المنظمات والجمعيات الاستيطانية الإرهابية على قوائم الإرهاب الدولية وفي الدول نفسها”.

وتابعت: “يجب عدم الاكتفاء بوضع بعض أسماء المستوطنين على قوائم المنع لدخول الولايات المتحدة أو بعض الدول الأوروبية”، بحسب البيان ذاته.

وأدانت الوزارة “بأشد العبارات انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومقدساتهم”.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات “تشهد تصعيدا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

ورأت في هذا التصعيد “تعبيرا عن سياسة إسرائيلية رسمية يتزعمها وزراء فاشيون في حكومة تهدف إلى دفع الأوضاع في الضفة الغربية إلى دوامة من العنف والفوضى”.

واستعرضت الوزارة مجموعة اعتداءات للمستوطنين بالضفة خلال الساعات الأخيرة، محملة “الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة” عن نتائج تلك الاعتداءات.

وقالت إن ردود أفعال المجتمع الدولي “لا ترتقي لحجم التحديات والتهديدات التي تفرضها هجمات المستوطنين”.

وليلة الإثنين/الثلاثاء هاجم مستوطنون منزلا في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، واعتدى آخرون على مركبات فلسطينية قرب بلدة سنجل شمال المدينة، وفق تلفزيون فلسطين.

ويعد هذا الاعتداء الثاني، بعد هجوم نفذه مستوطنون مسلحون تابعون لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، منتصف ليلة الأحد/الاثنين، على قرية بورين بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) في تقرير سنوي فإن المستوطنين نفذوا 2410 اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال 2023، فيما تم فيه تهجير 25 تجمعا بدويا، بينها 22 تجمعا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، مخلفا “355 شهيدا ونحو 4 آلاف مصاب”، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

(الأناضول)