فلسطين تطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية لبحث “مواجهة العدوان الإسرائيلي على جنين” 

رام الله: أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، عن أن فلسطين طلبت اليوم الاثنين، اجتماعا عاجلا لمجلس جامعة الدول العربية غدا، لبحث “مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني”، بما في ذلك في جنين في الضفة الغربية.

وصرح العكلوك، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن “الاجتماع العاجل على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية سيعقد بناء على طلب فلسطين وبالتنسيق مع الأشقاء في مصر والأردن”.

وذكر العكلوك أن الاجتماع سيبحث “سبل التحرك الفعال على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 50 آخرين وصفت حالة 10 منهم بالخطيرة منذ ساعات فجر اليوم في مخيم جنين للاجئين في ظل عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تعد الأعنف منذ 20 عاما.

(وكالات)





