فلسطين تعود بتعادل ثمين من كوريا الجنوبية في تصفيات مونديال 2026

طوكيو: خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب كوريا الجنوبية مع ضيفه منتخب فلسطين الخميس على استاد سول ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتضم المجموعة أيضا منتخبات الكويت والعراق وعمان بخلاف الأردن وكوريا الجنوبية.

وأمضى المنتخب الفلسطيني (الفدائي) عدة أيام في كوالالمبور استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية، وسيعود إلى العاصمة الماليزية من جديد لخوض مباراة الثلاثاء المقبل ضد الأردن ضمن الجولة الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن “الفدائي” حمل نتائج سلبية في مشواره التاريخي في لقاءاته السابقة أمام منتخبات شرق آسيا في ملاعبها، حيث واجه منتخبات الصين، وفيتنام، واندونيسيا، في ثمانية لقاءات رسمية وودية، كانت حصيلته فيها انتصارا وحيدا، وثلاثة تعادلات، وخمس هزائم، قبل أن يتعادل سلبيا مع كوريا الجنوبية في أول مباراة تجمع بين الفريقين في سول.

(د ب أ)