فلسطين تفوز على الكويت بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

الكويت: تغلب منتخب فلسطين بنتيجة 2 / صفر على مضيفه منتخب الكويت، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة بالمجموعة الثانية في المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وافتتح تامر صيام التسجيل لمنتخب فلسطين في الدقيقة 32، قبل أن يحرز وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 9 نقاط في المركز الخامس، في حين توقف رصيد منتخب الكويت عند 5 نقاط في المركز السادس.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

(د ب أ)