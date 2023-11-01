فلسطين تناشد مصر تشغيل شبكات الاتصال القريبة من غزة

القدس: ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، الأربعاء، مصر تفعيل خدمة التجوال وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة نشرته على منصتها الرسمية في فيسبوك، بعد ساعات من تجدد انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت عن كامل قطاع غزة، وذلك للمرة الثانية في غضون 5 أيام.

وقال سدر في بيان: “بعد أن استنفدنا كل الحلول الممكنة لإعادة الاتصال مع شعبنا في غزة، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، يتبقى لنا خيار توفير بديل سريع عبر تشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة، وتفعيل خدمة التجوال على الشبكات المصرية”.

وأضاف: “وعليه، نناشد الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتسريع العمل بهذا الخيار المتبقي، أمام هذا الوضع الإنساني الحرج والذي لا يحتمل فقدان الاتصال لفترة أطول”.

وللمرة الثانية في غضون 5 أيام، تقطع إسرائيل خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل، مع دخول الحرب على القطاع يومها السادس والعشرين.

ومنذ فجر الأربعاء، توقفت إشارة إرسال أو استقبال خدمات الاتصالات الثابت والمتنقل والإنترنت عن قطاع غزة، ليدخل 2.3 مليون نسمة في عزلة عن العالم الخارجي.

وأكدت شركة “الاتصالات الفلسطينية وجوال”، وشركة أوريدو فلسطين، وشركة مدى العرب، وشركة فيوجن، أن خدماتها متوقفة تماما عن القطاع، منذ فجر الاثنين.

وفي بيان له، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عبد المجيد ملحم، الأربعاء، إن قطعاً طرأ على خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، للمرة الثانية في غضون أيام، نتيجة فصل متزامن للمسارات الرئيسية من الجانب الإسرائيلي.

(الأناضول)