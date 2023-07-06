فلسطين تنتقد عدم إدراج الاحتلال على “قائمة العار”.. وتطالب “عدم الانحياز” بعدم إبرام أي اتفاقيات مع إسرائيل

غزة- “القدس العربي”: انتقدت دولة فلسطين، عدم قيام الأمم المتحدة، بإدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي، على “قائمة العار” التي تضم الدول المنتهكة لحقوق الأطفال، واعتبرت الأمر تصريحا دوليا، لاستمرار عمليات القتل التي تنفذها قوات الاحتلال، وتطال أطفال فلسطين، وطالبت في ذات الوقت دول عدم الانحياز، بعدم الانخراط في أي تعاون اقتصادي أو سياسي أو عسكري مع إسرائيل.

وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن عدم إدراج إسرائيل ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال في تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح، يمثل “إخفاق للأمم المتحدة وتصريح رسمي لاستمرار الاحتلال في انتهاكاته”.

وقال في كلمة ألقاها خلال مشاركته باسم دولة فلسطين، في الاجتماع المفتوح بمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح، “تلقينا تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، مرة أخرى، بخيبة أمل عميقة، إزاء معاناة الأطفال في جميع أنحاء العالم، وإزاء تجاهل معاناة الأطفال الفلسطينيين”.

قائمة العار

ووجه السفير الفلسطيني انتقادات لهذا التقرير الدولي، بالقول “على ما يبدو أن منتهكي حقوق الأطفال الفلسطينيين يخضعون لمعايير مختلفة عن المعايير العالمية المنصوص عليها في تفويض الأطفال والنزاع المسلح”، مشيرا إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أقر بأن دولة فلسطين كانت من بين المناطق التي سجلت أعلى عدد من الانتهاكات بحق الأطفال في عام 2022، وأضاف “مع ذلك لم تتم إضافة إسرائيل إلى أي من قوائم التقارير، ما يعتبر أمرا مسيئا ومستفزا، خاصة أنه بعد أيام فقط من إصدار التقرير، شنت إسرائيل 10 غارات جوية على مخيم جنين للاجئين الذي يعتبر منطقة مدنية مكتظة بالسكان، وعرّضت أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال للخطر”.

وكان تقرير الأمين العام الذي قدم الخميس الماضي، لم يشمل وضع اسم دولة الاحتلال ضمن “قائمة العار”، التي تضم الدول التي تنتهك حقوق الأطفال، رغم توفر الشروط كافة لإدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة، كما طالبت عدد من الدول الالتزام بشروط الإدراج والتعامل بشكل متساوٍ ودون تمييز مع كل من ينتهك حقوق الأطفال في كل مكان، وكان من بين هذه الدول الصين، ومالطا، ولوكسمبرغ، وليخشنشتاين، وسلوفينيا.

وأكد السفير منصور، أن إسرائيل لم تفشل فقط في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بل تقوم باستهدافهم بشكل متعمد ومنهجي، وأضاف “تقرير الأمين العام شكل صدمة لنا في الوقت الذي ندعو فيه المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، ونرى أن القرار وضع هذه الحماية في مكان آخر، لحماية إسرائيل من أي مساءلة ومسؤولية”.

وشدد على أن عدم إدراج إسرائيل في القائمة يمثل “إخفاق في الالتزام بتفويض الأطفال والنزاع المسلح، وتخلٍّ عن الأطفال الفلسطينيين”، لافتا إلى أنه أيضا يحرم الشعب الفلسطيني من الحماية الدولية التي يحق لهم الحصول عليها، كما يقوّض عالمية تفويض الأطفال والنزاع المسلح، ويقوّض مصداقية قائمة الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.

وتطرق السفير الفلسطيني في كلمته إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين، وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال في تزايد حسب ما حدث مؤخرا في قطاع غزة المحاصر، حيث أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى استشهاد 4 أطفال نائمين في بيوتهم، كما قتلت إسرائيل أيضا 4 أطفال في هجومها الوحشي على مخيم جنين، وأصابت العديد بجروح خطيرة، وأجبرت نحو 3000 فلسطيني على النزوح بحثا عن الأمان من هجومها المميت.

وأكد على ضرورة تحرك مجلس الأمن، لوقف عمليات الهدم الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية، وعمليات التهجير القسري، وبناء المستوطنات، وكذلك وقف “خطاب العنصرية والكراهية” من المسؤولين الإسرائيليين، والاستفزاز والتحريض، وعنف المستوطنين.

وأضاف “من المؤسف للغاية أن تعطى حكومة المستوطنين الإسرائيلية الحالية فرصة أخرى، وقتا إضافيا لتقتل وترهب وتدمر”، محذرا من أنه طالما بقيت إسرائيل غير مدرجة في قائمة الانتهاكات ضد الأطفال، “فإن مصداقية تفويض الأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح ستبقى على المحك، ما يقوّض النظام الدولي المبني على احترام القانون الدولي على قدم المساواة في جميع الظروف”.

وكان السفير منصور بعث ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ودولة الفصل العنصري الاستيطاني، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة، قدم خلالها شرحا لآثار العملية، وطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومسائلة الاحتلال.

عدم الانحياز

وفي سياق التحركات السياسية، عقد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في اجتماع المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، حيث التقى برئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف، الذي أكد على موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، حتى تحصل دولة فلسطين على استقلالها على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وعلى استمرار بلاده في توفير الدعم الممكن لدولة فلسطين في المجالات كافة.

تحركات سياسية فلسطينية في عدة محافل دولية لفضح سياسات حكومة تل أبيب

وقد أطلع المالكي، الوفود المشاركة خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري، على آثار الهجوم على جنين، وأكد أيضا أن الصمت الدولي الذي يرقى إلى التواطؤ ورد الفعل الباهت من قبل مدعي الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، “يشجع المحتل على مواصلة نشر الموت والدمار والإرهاب في المدن والبلدات ومخيمات اللاجئين الفلسطينية”، مشيرا في ذات الوقت إلى سياسات الحكومة الإسرائيلية العنصرية.

وأوضح أن “الانحراف المتكرر” عن المواقف المبدئية الراسخة بشأن فلسطين وحق الشعب الفلسطيني المطلق في تقرير المصير هو خيانة للمجموعة ومبادئها، ودعا المالكي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة بشكل جاد، كما وجدد دعوة الدول لتقديم طلبات داعمة إلى محكمة العدل الدولية التي ستبدأ قريبا نظرها في المسألة التي أحالتها إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي المطول.

وطالب جميع أعضاء حركة عدم الانحياز إلى ضمان تقيدهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، من خلال عدم الانخراط في أي تعاون اقتصادي أو سياسي أو عسكري مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وكان المالكي أطلع وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيسن، على آخر المستجدات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أهمية تفعيل اللجنة الثلاثية بين فلسطين وقبرص واليونان، فيما أكد جيرابيتريتيس موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وكانت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز قالت إن “الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي استهدفت مخيم جنين للاجئين، وقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا قد تشكل جريمة حرب”.