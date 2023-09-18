سياسة | عربي | فلسطين

فلسطين تندد بازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الاحتلال وتحذر من تفجير ساحة الصراع

منذ ساعة واحدة

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غزة – القدس – “القدس العربي”:

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية من جديد، بمواقف المجتمع الدولي، حيال الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال، والتي تهدد بتفجير ساحة الصراع.

وقالت إن “ازدواجية المعايير” الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال، “تعمق أزمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع”، مشيرة أيضا إلى أن هذه الازدواجية في التعامل “تشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية، وتوفر لها الغطاء والوقت اللازمَين لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال”.

وجاء البيان الصادر عن وزارة الخارجية على انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، بالتزامن مع استمرار إرهاب المستوطنين في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

وأكدت الخارجية أن هذه الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي، يهدف إلى مطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، وتفريغها من أصحابها، لإحلال المستوطنين مكانهم بقوة الاحتلال.

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