فلسطين‭: ‬عملية‭ ‬للمقاومة‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬تصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستوطنين

بيت‭ ‬لحم‭ – ‬نابلس‭ – ‬جنين ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬: بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬مقاومة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬اقتحم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المدينة،‭ ‬وزعم‭ ‬اعتقاله‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص،‭ ‬متهما‭ ‬أحدهم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬العملية‭.‬

واندلعت‭ ‬مواجهات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬الشبان‭ ‬ودوريات‭ ‬الاحتلال‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬37‭ ‬شخصاً،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اعتقال‭ ‬منفذ‭ ‬عملية‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬تقوع،‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستوطنين،‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطرة‭.‬

وذكر‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬أن‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬حاصروا‭ ‬مسجد‭ ‬الرباط‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬ثم‭ ‬أخرجوا‭ ‬المصلين‭ ‬واعتقلوا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭. ‬

وقال‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬إنه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬بندقية‭ ‬أم‭ ‬16‭ ‬التي‭ ‬استخدمها‭ ‬منفذ‭ ‬عملية‭ ‬تقوع‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬الرصاص،‭ ‬والمركبة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يستقلها‭ ‬أثناء‭ ‬تنفيذ‭ ‬العملية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬اعتقل‭ ‬أيضًا‭ ‬مشتبهين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬العملية‭.‬

وحسب‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر،‭ ‬فإن‭ ‬طواقمها‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬37‭ ‬إصابة،‭ ‬اثنتان‭ ‬منها‭ ‬بالرصاص‭ ‬المعدني،‭ ‬و35‭ ‬إصابة‭ ‬اختناقًا‭ ‬بقنابل‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭. ‬

وعقب‭ ‬العملية‭ ‬أغلق‭ ‬الاحتلال‭ ‬حاجز‭ “‬الكونتينر‭” ‬شمال‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬أمام‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬والخليل‭ ‬باتجاه‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬وحاجز‭ ‬بيت‭ ‬جالا،‭ ‬وكذلك‭ ‬المدخل‭ ‬الجنوبي‭ ‬لبيت‭ ‬لحم‭ “‬النشاش‭”‬،‭ ‬ومداخل‭ ‬بيت‭ ‬فجار،‭ ‬وعقبة‭ ‬حسنة،‭ ‬ومداخل‭ ‬العروب،‭ ‬وكافة‭ ‬مداخل‭ ‬بلدة‭ ‬تقوع،‭ ‬ومدخل‭ ‬قرية‭ ‬جنانة،‭ ‬ومدخل‭ ‬بلدة‭ ‬سعير‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬المنيا،‭ ‬وواد‭ ‬سعير‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬العملية،‭ ‬أفاد‭ ‬الناشط‭ ‬الشبابي‭ ‬مصطفى‭ ‬البدن،‭ ‬بأن‭ ‬عشرات‭ ‬المستوطنين‭ ‬احتشدوا‭ ‬قرب‭ ‬مفترق‭ ‬مستوطنة‭ “‬تكواع‭” ‬الجاثمة‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬المواطنين،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬الرئيسي،‭ ‬وسط‭ ‬تخوفات‭ ‬من‭ ‬تنفيذهم‭ ‬اعتداءات‭ ‬على‭ ‬مركبات‭ ‬المواطنين‭.‬

وحسب‭ ‬صحيفة‭ “‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‭”‬،‭ ‬تم‭ ‬إخبار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬بتفاصيل‭ ‬عملية‭ ‬تقوع‭.‬

ولاحقاً،‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬نتنياهو‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬غادر‭ ‬المستشفى،‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬سلسلة‭ ‬فحوصات‭ ‬ضرورية‭ ‬خلصت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التقييم‭ ‬الأولي‭ ‬للوعكة‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬أصيب‭ ‬بها،‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬سببها‭ ‬الجفاف،‭ ‬لكن‭ ‬مصدراً‭ ‬طبياً‭ ‬مطلعاً‭ ‬كشف‭ ‬للإذاعة‭ ‬العبرية‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬تركيب‭ ‬جهاز‭ ‬تحت‭ ‬الجلد‭ ‬لمراقبة‭ ‬نبضات‭ ‬القلب‭.‬