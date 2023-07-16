فلسطين‭: ‬عملية‭ ‬للمقاومة‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬تصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستوطنين

بيت لحم – نابلس – جنين «القدس العربي»: بعد ساعات من تنفيذ عملية مقاومة بالقرب من مدينة بيت لحم، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المدينة، وزعم اعتقاله ثلاثة أشخاص، متهما أحدهم بتنفيذ العملية.
واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان ودوريات الاحتلال حيث أسفرت عن إصابة 37 شخصاً، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب بلدة تقوع، التي أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين، واحد منهم في حالة خطرة.
وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال حاصروا مسجد الرباط في المدينة، ثم أخرجوا المصلين واعتقلوا ثلاثة أشخاص.
وقال جيش الاحتلال إنه عثر على بندقية أم 16 التي استخدمها منفذ عملية تقوع في إطلاق الرصاص، والمركبة التي كان يستقلها أثناء تنفيذ العملية، مضيفاً أنه اعتقل أيضًا مشتبهين آخرين في العملية.
وحسب جمعية الهلال الأحمر، فإن طواقمها تعاملت مع 37 إصابة، اثنتان منها بالرصاص المعدني، و35 إصابة اختناقًا بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وعقب العملية أغلق الاحتلال حاجز “الكونتينر” شمال بيت لحم أمام القادمين من بيت لحم والخليل باتجاه رام الله، وحاجز بيت جالا، وكذلك المدخل الجنوبي لبيت لحم “النشاش”، ومداخل بيت فجار، وعقبة حسنة، ومداخل العروب، وكافة مداخل بلدة تقوع، ومدخل قرية جنانة، ومدخل بلدة سعير من جهة المنيا، وواد سعير.
وبعد ساعات على العملية، أفاد الناشط الشبابي مصطفى البدن، بأن عشرات المستوطنين احتشدوا قرب مفترق مستوطنة “تكواع” الجاثمة على أراضي المواطنين، بالقرب من الشارع الرئيسي، وسط تخوفات من تنفيذهم اعتداءات على مركبات المواطنين.
وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تم إخبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المستشفى بتفاصيل عملية تقوع.
ولاحقاً، أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير غادر المستشفى، بعد إتمام سلسلة فحوصات ضرورية خلصت إلى أن التقييم الأولي للوعكة الصحية التي أصيب بها، أفاد بأن سببها الجفاف، لكن مصدراً طبياً مطلعاً كشف للإذاعة العبرية أنه جرى تركيب جهاز تحت الجلد لمراقبة نبضات القلب.