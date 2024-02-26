فلسطين في أغاني «لمشاهب» و«جيل جيلالة»

في غناء المغرب وألحانه نجد الكثير من الأعمال التي تتناول القضية الفلسطينية، سواء عند الأفراد من كبار المطربين، أو المجموعات الغنائية، التي ازدهرت بقوة في سبعينيات القرن الماضي على وجه التحديد. وعلى الرغم من أن بعضها بدأ ظهوره في أواخر الستينيات، وامتد إلى الثمانينيات وما بعد ذلك، إلا أن فترة السبعينيات تظل الفترة الأكثر ألقاً والأشد ثراءً في تاريخ المجموعات الغنائية المغربية، فيها لمعت نجوم ناس الغيوان ولمشاهب وجيل جيلالة، بالإضافة إلى بعض المجموعات الأخرى، والثنائيات أيضاً، التي قدمت أعمالاً مهمة.
الملاحظ أن ظاهرة المجموعات أو الفرق الغنائية، حققت نجاحاً هائلاً في المغرب، يفوق نجاحها في أي دولة عربية أخرى، إذ تعدت كونها مجرد تجارب فنية جميلة، أقرب إلى روح الهواية من روح الاحتراف، أو محاولة انطلاق لشباب يبحث عن بداية، أو مسايرة صيحة عالمية كانت رائجة بشدة، عندما كانت موسيقى البيتلز والآبا وغيرهما تجتاح العالم أجمع. في المغرب اتخذ الأمر شكلاً آخر، إذ اتسم بأقصى درجات الجدية، في صياغة الكلمة أولاً، وعمق المواضيع، التي يتم تناولها، وكذلك في عملية تأليف الموسيقى، التي تبدو كما لو أن أعضاء هذه المجموعات الغنائية، كانوا يقومون ببحث طويل في هوية الموسيقى المغربية، وروافدها المتعددة المتشابكة، وجذورها الأندلسية والعربية، والأمازيغية والإفريقية. وإلى جانب عملية البحث المستمر، كان هناك العمل الدؤوب على صياغة الشكل الموسيقي الخاص، الذي يميز كل مجموعة عن الأخرى. فذهبوا إلى الآلات الموسيقية الخاصة بالمغرب، التي يعود تاريخها إلى أزمنة قديمة، وتغيير صوت بعض الآلات المعروفة ليكون مميزاً، ومعبراً عن أجواء الفرقة وأفكارها الفنية. لذلك لم تكن المجموعات الغنائية في المغرب، نسخة باهتة من الفرق الأجنبية العالمية، بل كانت منافساً يحظى باعتراف الغرب نفسه، قدم للعالم العربي والإفريقي موسيقاه النابعة من أرضه، المحملة بهمومه وقضاياه.
القضية الفلسطينية الحاضرة
حملت المجموعات الغنائية المغربية القضية الفلسطينية، ورفعت صوت آلامها فوق مسارح العالم، وهناك من هذه المجموعات من أعد ألبوماً كاملاً عن فلسطين، كمجموعة «ناس الغيوان» وهناك من أبدع أغنيات متفرقة كمجموعتي «لمشاهب» و»جيل جيلالة». غنى فريق «لمشاهب» أغنية «فلسطين» التي تبدأ بنطق اسم فلسطين كما لو أنه نداء عال ممتد، يحاول أن يصل من المغرب البعيد جغرافياً عن فلسطين، إلى أسماع الأرض القريبة وجدانياً، العزيزة على القلب. يقول مطلع الأغنية: «فلسطين يا أولى القبلتين.. فلسطين يا ثالث الحرمين.. يا روح في الذات أسيرة.. يا أصالة وعروبة وغيرة». ترثي الأغنية حال فلسطين وحال العرب بشكل عام، تشكو العجز والضعف والتراجع، فتقول:
وكيف جرى يا العربي وكنا غافلين بيهم..
علينا يشدوا الحصار..
هما في العلالي برزوا بحثوا العلم العالي..
واحنا سقطت عملتنا..
تخلفت حالتنا.. وشكون المسؤول؟ ..
واش فلسطين الكبيرة تعود دويلة صغيرة؟ ..
شكون المسؤول فينا؟ ..
أويلي يا بابا وكبار الأمة هما أصل الندم».
تنوع تناول فرقة «لمشاهب» للقضية الفلسطينية، فهناك الأغنيات المباشرة، الصريحة في تعبيراتها، وهناك الأغنيات التي تتناول القضية من منظور أكثر اتساعاً، كأنها تنظر إلى الصورة من بعيد، وتحيط بكافة تفاصيلها وتعقيداتها، ودائماً تربط أغنيات «لمشاهب» القضية الفلسطينية، بمسؤولية العرب عموماً، فهي ليست قضية داخلية تخص دولة بعينها، بل قضية عربية إسلامية إنسانية شاملة، يتحمل العالم بأكمله المسؤولية الأخلاقية على الأقل، لكن العرب هم المسؤولون عن هذه القضية في المقام الأول بطبيعة الحال، ولا تنتظر في فلسطين العون والنصرة من العالم، بقدر ما تنتظره من العرب، وهذا ما عبرت عنه أغنية «المنادي» لفريق «لمشاهب» إذ تقول: «هل تسمعوا منادياً ها قد ناداكم؟ لا ولا ولن يرتجي في نجده غير سواكم.. غريق يطالب منكم نجدة.. ولن يرتجيها في بحر الظلام.. أليس لكم عطفاً لهذا المنادي؟ أو حلاً سليماً ليؤسي الأعادي؟».
وفي أغنية «يا مجمع العرب» يخاطب فريق «لمشاهب» الأمة العربية، ويحاول أن يحرك جمودها ويحيي مواتها، من أجل إنقاذ القدس ونصرته. يقارن حال العرب مع حال بقية الأمم، أمريكا وروسيا وسعيهما إلى السيطرة على الفضاء، وفرنسا وألمانيا وصناعتهما للأسلحة والطائرات الحربية.. يذكر العرب بتاريخهم القديم، ويحثهم على النهوض وحماية القدس وكل عربي مظلوم.
«حط المريكان في قلب القمرة..
وقوم الروسيا في قلب المريخ..
تهيأ الجابون لصعود الزهرة..
وأنشأ علم جديد في صنع الصواريخ..
واحنا في إفريقيا نموتوا بالقهرة..
من مبدأ الدنيا كان لينا تاريخ..
صنعت فرنسا الميراج للحروب..
والألمان السلاح المجهد..
بلانا الطليان بالعجب في الكتب..
أنواع التخدير والسم المكرد..
أنا خايف شي نهار ما ينفع هروب..
غير اللسان الطويل والدراع البارد..
يا مجمع العرب نوضوا انقلعوا..
سفن العجم في البحور دارت قيامة..
تيقولوا العدا العرب اتزلعوا..
مركبهم مكسور ما صابو علامة..
سلموا أمركم يا عرب اتجمعوا..
وتوصلوا في الهنا والسلامة..
أشفايت الحسود والجيران ساعدوا جنس العديان..
وعادت القدس جوارو..
نهزو بالعار نحمو أقطارنا ونأدو الوصية..
ونحمو كل عربي مضيوم من سلالة تاج الأنبيا».
إلى جانب فريق «لمشاهب» قدم كذلك فريق «جيل جيلالة» عدداً من الأغنيات عن فلسطين، ويلاحظ على أغنيات الفرقتين بشكل عام، الطول الزمني حيث تمتد معظم تلك الأغنيات إلى 12 دقيقة تقريباً، ويراعى فيها وجود المقدمة الموسيقية، والإلقاء الشعري في بعض الأحيان، بالإضافة إلى الفواصل الموسيقية الطويلة، حيث العناية بالموسيقى بشكل كبير، لا يجعلها مجرد مرافق للكلمات، أو تلحيناً لها، بل هناك ما يتم قوله والتعبير عنه من خلال الموسيقى البحتة داخل الأغنية. وفي كلمات هذه الأغاني تتلاقى العامية مع الفصحى أحياناً، ويمتزج الشعر بالزجل، ويتداخل معهما النثر، أو التعبيرات التي تبدو أقرب إلى النثر. كما يوجد اهتمام بالغ بالإيقاعات، وهي إيقاعات ثرية للغاية ومتنوعة بحكم العادة في المغرب، ومع الإيقاع يوجد كذلك اللحن الميلودي الجميل، الذي يجذب الجمهور إلى هذا اللون من الموسيقى. والسمة الغالبة على أداء هذه الأغنيات، الصوت القوي المنبعث من طبقات مرتفعة، الصارخ بالألم أحياناً، بالإضافة إلى الجدية الصارمة بشكل كبير.
من أشهر أغنيات فريق «جيل جيلالة» عن فلسطين أغنية «القدس» بلحنها الأخاذ الذي يعلق في الذاكرة، وجملتها المتكررة «الله يا مولانا الله». الأغنية تشكو حال البلاد العربية وفي مقدمتها فلسطين، توحد آلام العرب وعذاباتهم وانكساراتهم، وتضع يدها على مواطن الضعف في الشخصية العربية، سرعة الاشتعال وسرعة الخمود، والتجمد والامتناع عن الفعل. هذه المعاني جميعها، تدور في الأغنية حول القدس التي تنادي العربي ولا يلبي النداء لينقذها من تجبر الصهاينة وطغيانهم.
«يا الخالقني صار كل عربي في أرضك مشطون..
وكل كلامك عدل وإحسان..
لين بهاد القهرة طغى سكين الصهيون..
الله يا مولانا الله..
العربي خويا وقلب واحد دامياه الحربة..
العربي خويا جيل واحد قاهراه الغربة..
العربي خويا وشحال من عربي ساكن خربة..
العربي تارة يصيح نايح تارة يهبا..
العربي فين أيامك ما تجمد في الركبة..
العربي غير حالك قبل تجور النكبة..
والقدس تناديك يا العربي جاوب الرغبة».
وفي أغنية «يا عربي يا مسلم» يتناول فريق «جيل جيلالة» بطش الصهاينة أيضاً، ويخاطب في السامع عروبته وإسلامه، يذكره بالمولى عز وجل، ويدعوه إلى أن يكون في معية الله، وأن يستمد القوة والعزم من إيمانه، وأن يهب للدفاع عن المسجد الأقصى.
«يا عربي يا مسلم حالك اليوم يألِم..
صهيون في البيت يهدم..
لاش مازال تخمم..
امتى ناوي تعزم..
ياك وكيلك هو الله..
لاش مازال تخمم..
لا تكون مع اللي تحت التراب يقبر..
كون مع القهار..
لا تكون مع اللي حكمت فيه الأقدار..
كون مع الجبار..
لا تكون مع اللي قلبو أقسى من الأحجار..
كون مع الغفار..
كون مع الله ولا تكون مع الغير..
كون مع الله مول القضا والتدبير..
كون مع الله ما بحالو حد خبير..
كون مع الله لا تكون مع الغير».
ومن أجمل ما غنى فريق «جيل جيلالة» لفلسطين، أغنية بعنوان «ريح النصر لفلسطين» وفيها تعبير قوي عن مشاعر المغاربة في كل شبر من أرض المغرب تجاه فلسطين، وغيرتهم على البلد العزيز ومقدساته، ومكانه المحفوظ في القلب والضمير، والتبشير بنصر آت لا محالة.
«قبايل الجبال والأوطى والسهول..
والفيافي والدشورة..
عليك تغير طالبة يشرق نور الحق..
تصفى بيه الكدورة..
قاصدة ليك بالخير تصير اليوم منصورة..
يا شيوخ ويا شباب ونساء وأطفال..
تحت الخيام مقهورة..
في سجون العدا مأسورة..
ها هلال الرجعة بدا ينير..
راكم في القلب والضمير..
والله خبير..
وعدد ما تطول الشدة يهون كل تعسير..
ولابد من يوم معلوم ترجح فيه المظالم..
يا فرح من كان مظلوم ويا ويح من كان ظالم..
ريح النصرة قريب يعم فلسطين..
به البشرة تبان عزة للعربان».
كاتبة مصرية
تتمة :
كلمات كنا نستغرب كيف يسمح بمرورها بالتحديد فترة حياة كاتب كلماتها الأول” بوجميع ” الذي توفي وهو لايزال شابا. مثل أغنية ” ياصاح ” أو ” فين غادي بيا خويا … “؟ هؤلاء أحفاد جيل المقاومة , أبناء حي من أحياء الدار البيضاء الشعبية يسمى ب ” الحي المحمدي ” الحي الذي أطلقت منه أو رصاصة ( كما يقال ) من المقاومة والعمل الشعبي السري ضد المستعمر الفرنسي. فيقال : أن الفرنسيين كانوا يسمون آنذاك الملك محمد الخامس ( جد ملك المغرب الحالي ) بملك كاريار سنترال ( الإسم الفرنسي للحي المحمدي ). ناس الغيوان ولمشاهب والسهام خرجوا جميعهم من هذا الحي, حي شعبي بطبقة عاملة لقربه النسبي من المنطقة الصناعية بالدار البيضاء ومن فقراء أرغمتهم الحياة على الاستقرار فيه.
من كلمات ” فين غادي بيا خويا ؟ ” للغيوان ؟ كلمات بوجميع يقول مطلعها:
يا من هو بَازْ فْ القفازْ.
يا من هو فرّوج على الكندرة طغا ونشر جناحه.
يا من هو تِلِّيسْ أعطى ظهره لَلتَّغـْـرَازْ.
عمّرني ما ريت الغزال تمشي بَالْمْهْمَازْ وفراخ الخيل عَادُوا سُرَّاحُو.
عمرني ما ريت النخلة تعطي حب الْغـَازْ بعد التمر وُتَبْلاَحُهْ.
يا من هو ديب فْ الْغـْيَابْ كْثَرْ صْيَاحُه…….
فين غادي بيا خويــا…فين غادي بيا خويــا… فيــــن غــَـادِي بـِيـَّــا؟.
تتمة :
حقبة متميزة للغاية كانت نسينا فيها أو تناسينا عمالقة الفن العربي آنذاك من عبد الوهاب وعبد العزيز محمود وكارم محمود , محمد فوزي وشادية بقيت أم كلثوم التي فرضت علينا قهرا في سهرات آخر الأسبوع في الإذاعة الوطنية .لم يكن حديثنا إلا عن كلمات أغاني ناس الغيوان بالدرجة الأولى, ماذا يقصدون بالكلمة الفلانية وباللمز والغمز من السطر الفلاني وما يتبعه.
لاننسى أن جل أعضاء هذه الفرق الغنائية – وقد يكونوا كلهم باستثناءات بسيط ـ مارسوا المسرح والتمثيل في المسرح البلدي في حينه بالدار البيضاء” تتلمذوا على يد الفنان المسرحي ومدير المسرح آنذاك السيد الطيب الصديقي الذي كان له الفضل الكبير في المساهمة بالتعريف بالمسرح المغربي فمن تلك المسرحيات ظهرت أولى الأغاني الغيوانية.
لم تختصر أغاني ناس الغيوان مثلا على المغرب وحده بل كنا نسمعها في الإذاعات الوطنية الجزائرية والتونسية كذلك. وفي أمكان عربية أخرى لكن بفضل عامل اللغة كان انتشارها أكثر في المنطقة المغاربية.
شكرا مرة أخرى أخت مروى .
شكرا جزيلا لك أستاذ البيضاوي على هذه المشاركة الثرية. خالص تحياتي
لاننسى أن جل أعضاء هذه الفرق الغنائية – وقد يكونوا كلهم باستثناءات بسيط ـ مارسوا المسرح والتمثيل في المسرح البلدي في حينه بالدار البيضاء” . ربما ، اخي عبدالكريم ، الاستثناء تقصد به عضو ناس الغيوان عبدالرحمان باكو ، وهذا خطأ شاءع عند محبي ودارسي الظاهرة الغيوانية. عبد الرحمان باكو له تجربة مع الفرقة المسرحية الامريكية ذات التوجه الثوري الرديكالي The Living Theatre بقيادة Judith Malina و زوجها Julian Beck . الفرقة استقرت بمدينة الصويرة – مسقط راس عبدالرحمان باكو- لازيد من ثلاثة أشهر، وكان عبد الرحمان قد تم ضمه الى الفرقة بعد ان احيا معهم ليلة بالطقوس الكناوية . بواسطة هذه الفرقة المسرحية تعرف عبدالرحمان على عازف القيتار والمغني الشهير Jimi Hendrix . وفي إحدى حوارته، صرح عبدالرحمان ان Julian Beck و Judith Melina عرضا عليه مرافقتهم إلى أوربا بعد ان تم اشعارهم بمغادرة المغرب من طرف السلطات ، لكنه رفض . كما أن عبدالرحمان يعترف ان هذه الفرقة صقلت موهبته واقتبس منها الكثير من ” همهماته ” ، التي اشتهر بها ، ولعل الصور السريالية و الرمزية الإبداعية التي نجدها في اغنية ” غير خذوني ” التي هي من تأليف باكو ، لخير دليل على أن عبدالرحمان باكو كانت له اشراقة و فتوحات على بعد آخر .
شكرا لك أخي عبد الكريم على هذا السرد الجميل الذي يذكر بنشأة المجموعات الغنائية و النجاحات التي حققتها لدى الجماهير المغربية و المغاربية عموما خاصة في أوساط الشباب. كانت كلمات و جمل الأغاني تعبيرا رائعا لانتقادالواقع المعيشي و الاجتماعي في المغرب بحمولات و دلالات سياسية جريئة في عز سنوات الجمر والرصاص. أذكر على سبيل المثال: سبحان الله صيفنا ولى شتوة لمجموعة الغيوان و الكلام المرصع فقد المذاق لمجموعة جيلالة… شكرا لك مرة ثانية مع تحياتي و تقديري.
هذا الماضي المجيد المفعم بالكلمة الصادقة المعبرة والنقية والشذى الممتع هو ارث مشترك بين اوطان كانت تجمع بينهم كل الاواصر فالقضية واحدة والعدو واحد والمصير مشترك. ولهذا كنا لانفرق فكان مايجمع اكثر مما يفرق . انا مستمع فقط . والذي رسخ في ذهني واستقر لما كمت شابا هو انفرقة جيل جيلالة عباسية ومازال بعض افراد الفرقة على قيد الحياة ..؟؟ لمن لا يقرأ التاريخ فكرة الدولتين هي ايضا فكرة من اجل تثبت الكيان والاعتراف به وظهرت مع النكبة سنة1948 ورددها الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة رحمه الله . اما الحسن الثاني رحمه الله ..طرح فكرة اخرى .. كما طرح الزعيم الذافي رحمه الله فكرة وجسدها.. ولم تكن خيانة .. بل وجدت المعارضة فقط
الدين يدعون قراءة التاريخ.. ولهم صعوبة في قراءة مقالات القدس العربي كما اتبث لهم.. وجب عليهم
التأني.. قبل نطق احكام جزافا في حق الآخرين.. ولم افهم كلمة عباسية.. جيل جيلالة عباسة..
هل هناك جيل جيلالة جزائرية.. غريب..
جيل جيلالة وناس الغيوان والمشاهب.. شباب ينتمون إلى الحي المحمدي في الدار البيضاء..ارتبطت تجربتهم في الستينات وبداية السبعينات..بتواجدهم مع المسرحي الكبير الراحل الطيب الصديقي..الذي قدم الكثير منهم في مسرحية الحراز التي ارتكزت على تراث الملحون..
اسمحي لي اختي مروة أن أضيف مجموعات مغربية ( امازيغية) هي الأخرى غنت لفلسطين بألحان شجية وكلمات قوية معبرة تستنكر خذلان الشقيق وتنتقد الفرقة التي تعيشها الامة و تقطر الما لمصاب اهلنا في فلسطين، الاغنية الاولى لمجموعة إزنزارن الشامخ وتسمى
“فلسطين اولينو جدرن اور اوفيغ امان” او -فلسطين قلبي يحترق ولا أكاد أجد ماءا-
والثانية لإزنزارن عبد الهادي واسمها “توزالت” يستهلها بكلمات-(الصهيون يوسي توزالت اوكان ار اقرس) أو ما معناه -الصهيون يحمل خنجرا ويعيث ذبحا- وأغنية تالثة لمجموعة ارشاش تحت عنوان:
(ماني س كولو دان ايسان) ‘أو اين ذهبت كل الخيول؟،’
يتبع
تتمة
وكلها تغنت بفلسطين تستنكر ما يتعرض له شعبها وتساند الحق الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال وتستهجن ما يفعله الكيان الصهيوني وتتنبأ يقينا أن يوما سيأتي ينتصر فيه الحق على الباطل، يوم لن ينفع المستعمر فراره ولن تنطلي على أحد اكاذيبه كما في اغنية -توزالت- والتي مهما حاولت ترجمة كلماتها لا تكون بنفس الوقع والدقة التي تخرج بها من المنبع، المجموعات التلاثة التي ذكرتها أعلاه تنهل من نفس القدر مع الغيوان وجيلالة تتغنى بهموم المجتمع وتحث على الوحدة والإخاء وتمجد تامغرابيت مع تميز مجموعة ناس الغيوان و ريادتها وقوة كلماتها، تحية لك اختي مروة مرة أخرى وارجو أن تستمعي لواحدة من الأغاني التي ذكرتها وان كان حاجز اللغة سيفعل فعلته.
طبيعي أن يغني المغرب لفلسطين بالعربية والأمازيغية. بصراحة لم أسمع الأغنيات التي ذكرتھا من قبل، لكنني سأستمع إليھا بكل تأكيد، وأشكرك كثيرا على التعريف والترجمة. حاجز اللغة ليس مشكلة، أعتمد على الترجمات المتوفرة وأكتب، وقد كتبت عن رويشة من قبل. تحياتي أستاذ الحسن
عاشرت هذه المجموعات الغنائية الرائعة ، وكنت ورفاقي الشباب نجلس في حديقة قريبة منا ونعيد ترديد تلك الأغاني الجميلة وبنفس الحماس الذي كانت تغنى به ، وكان واحد منا يتميز بصوت قوي وهو يقلد المرحوم “بوجميع” كنا نستمتع بكل وقتنا ،فلم تكن تشغلنا لا هواتف ولا وسائل التواصل الاجتماعي كما هو الحال الآن ، والقضية الفلسطينية كانت دائما حاضرة في وجدان هذه المجموعات ووجدان كل المغاربة. فقط أتساءل لو كانت هذه المجموعات موجودة الآن كيف سيكون رد فعلها على ما يحدث في غزة ؟ شكرا للكاتبة على هذا المقال من التاريخ الجميل
شكرا جزيلا أستاذ كريم. تحياتي لك
شكرا جزيلا أستاذ كريم. تحياتي لك.