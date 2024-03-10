“فلسطين في القلب”.. عبارة تزين أكبر مجسم لفانوس رمضاني في مصر- (شاهد)

القاهرة: زينت عبارة “فلسطين في القلب”، أكبر مجسم لفانوس خشبي في مصر، بمنطقة البراجيل، غربي العاصمة القاهرة، ابتهاجا بحلول شهر رمضان المبارك.

واعتادت المنطقة على تصميم مجسم لأكبر فانوس في مصر على مدى نحو 4 عقود، احتفالا بحلول شهر الصوم.

وتابعت “الأناضول”، أجواء كرنفالية لتعليق الفانوس الضخم، والذي ظهر على شكل مسجد كبير زُينت جوانبه بعبارة “فلسطين في القلب”، وسط أهازيج رمضانية، فيما احتفل أطفال حول الفانوس.

وشهدت أجواء تعليق الفانوس الضخم في منطقة البراجيل، عروضا استعراضية لأول مرة أيضا هذا العام.

وعادة ما يتشارك أهالي منطقة البراجيل، سنويا في جمع الأموال اللازمة لتصميم الفانوس الذي يتجاوز حجمه 6 أمتار، ويقوم بصناعته عاملون بالنجارة والنقاشة والحدادة والكهرباء والزجاج من سكان المنطقة.

وتلك العادة مر عليها نحو 40 عاما، لكنها تزامنت هذا العام مع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية وأممية.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء الأحد، هلال شهر رمضان، وسط تقديرات فلكية أن يحل غدا الاثنين.

(الأناضول)