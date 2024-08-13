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فلسطين: في كل مرة يدفع فيها العالم لوقف النار “ترد إسرائيل بمجزرة”

13 - أغسطس - 2024

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رام الله: قال مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور إنه “في كل مرة يدفع فيها العالم من أجل وقف إطلاق النار ترد إسرائيل بمجزرة”.
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
وأضاف: “ليس من قبيل المصادفة أنه في كل مرة يدفع فيها العالم من أجل وقف لإطلاق النار ترد إسرائيل بمجزرة مثل تلك التي وقت في المدرسة (التابعين)، إنها توجه بهذا رسالة أبشع من سابقتها مفادها أنها لن تتوقف”.
وتابع منصور: “بينما نرحب بالتوافق الدولي الذي دعا لوقف فوري لإطلاق النار، من الواضح أن إسرائيل تستخدم حق النقض في التعامل مع هذا الأفق، لا بد لهذا أن ينتهي، لا يمكن لإسرائيل أن تواصل تحدي العالم”.
(الأناضول)

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