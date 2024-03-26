فلسطين: قرار مجلس الأمن الأخير أدى لعزلة إسرائيل دوليا

رام الله: قالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة أدى إلى “عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل”.

وأضاف متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، “رغم الفجوة العلنية الخجولة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية والآخذة بالتراكم، إلا أن الدعم العسكري الأمريكي والمظلة السياسية التي توفرها لإسرائيل لم يتغيرا بعد بشكل يؤدي إلى وقف العدوان”.

واعتبر أبو ردينة أن القرار الأخير في مجلس الأمن “أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل”.

وطالب الإدارة الأمريكية “باتخاذ مواقف أكثر جدية وأكثر فعالية لأن المعركة الحقيقية والتي بحاجة إلى معالجة ليس فقط العدوان على قطاع غزة أو المناوشات الإقليمية، بل إنها أعمق من ذلك وأكبر”.

وشدد أبو ردينة على أن “حل الصراع المستمر منذ عقود بحاجة لتغيير بالسياسة الأمريكية”.

(الأناضول)