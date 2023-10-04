فلسطين.. مطالبة بتدخل دولي لوقف اقتحامات المستوطنين لـ”الأقصى”

غزة: طالبت وزارة شؤون القدس وفصيلان فلسطينيان، الأربعاء، بضرورة وجود “تدخل دولي فوري لوقف اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى في مدينة القدس”.

جاء ذلك في بيانين الأول صدر عن الوزارة والثاني عن حركة “حماس”، وخلال وقفة نسوية نظّمتها دائرة العمل النسائي لحركة الأحرار شمالي القطاع.

وقالت الوزارة في بيانها: “نجدد الدعوة لتدخل دولي فوري لوقف الاقتحامات والاستفزازات والاعتداءات في المسجد الأقصى ومحيطه واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد كما كان عشية الاحتلال عام 1967 وليس كما تريده الحكومة اليمينية الإسرائيلية”.

وأضافت: “ما يجري بالأقصى هو تطبيق لما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني، حيث يمنع المصلون ويجري الاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال، في وقت يتم فيه تسهيل اقتحامات المتطرفين للمسجد وأداء طقوسهم التلمودية فيه وبمحيطه”.

واعتبرت “اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على المسلمين والمسيحيين بالقدس، بمثابة إعلان حرب دينية”.

وأدانت “تزايد وتيرة اعتداءات متطرفين إسرائيليين على الممتلكات الكنسية وعلى المسيحيين، المحليين والأجانب في مدينة القدس”.

بدورها، قالت حركة “حماس”، إن “استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى وتوسيعها؛ لن يغير هوية القدس والأقصى وسيواجهه شعبنا بقوة”.

وأضاف المتحدث باسم الحركة محمد حمادة، في بيان: “إن استمرار سياسة الاقتحامات للأقصى وأداء صلوات تلمودية وسط حماية قوات الاحتلال، هو سلوك استفزازي وإمعان في الحرب الدينية”.

وفي السياق، شاركت العشرات من الفلسطينيات في وقفة نسوية شمالي القطاع، رفضا للاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات كتب على بعضها “الأقصى في خطر”، و”لبيك يا أقصى”.

ودعت القيادية في حركة الأحرار هبة المدهون، في مؤتمر عقد خلال الوقفة، “المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوضع حد لعدوان الاحتلال الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للقدس والأقصى والمقدسات الدينية من الاعتداءات”.

كما طالبت المدهون، المجتمع الدولي بضرورة “إلزام الاحتلال باحترام القانون والاتفاقات الدولية”.

من جانبها، قالت القيادية في حركة الجهاد الإسلامي إسراء العالول، في كلمة خلال المؤتمر: “الأقصى خط أحمر، وإن جرائم الاحتلال المستمرة بحق القدس والمقدسات، لن تمر دون حساب”.

والأربعاء، تجددت الاقتحامات، على أن تتواصل الخميس أيضا.

وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

ويقوم المستوطنون بجولات في باحات المسجد بمرافقة شرطة الاحتلال الإسرائيلي ويحاولون أداء “طقوس تلمودية”.

ولليوم الرابع على التوالي، فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا عمرية على المصلين بمنع الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد خلال فترات الاقتحامات.

وبدأ “عيد العرش”، آخر الأعياد اليهودية الثلاثة (عيد الفصح، عيد الأسابيع، عيد العرش)، مساء 29 سبتمبر/ أيلول المنصرم ويستمر حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويرتبط بذكرى ضياع اليهود في صحراء سيناء وسكنهم تحت المظلات وفي الخيام.

(وكالات)