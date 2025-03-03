“فلسطين من النكبة للطوفان” مؤتمر بصنعاء يناقش أهمية المقاومة في منع التهجير

صنعاء – “القدس العربي”:

استعرض مؤتمر “فلسطين من النكبة للطوفان- أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع التهجير”، قضية الصراع العربي الإسرائيلي من خلال عدد من المداخلات، التي توقفت أمام ما تتعرض له القضية الفلسطينية منذ النكبة حتى الوقت الراهن، وأمام تحديات عملية “طوفان الأقصى” منذ السابع من أكتوبر 2023.

شارك في المؤتمر 50 ناشطًا وباحثًا وأكاديميًا من اليمن ودول أخرى، وذلك “تأكيدًا على رفض مؤامرة التهجير، وانتصارًا للمقاومة” وفق وكالة الأنباء سبأ بصنعاء بنسختها التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون).

وفي المؤتمر، أكد عضو اللجنة العليا لنصرة الأقصى (لجنة محلية)، ضيف الله الشامي، أهمية المؤتمر لتدارس قضية الصراع العربي الإسرائيلي، والموقف اليمني المساند لعملية “طوفان الأقصى”، والانتصار للشعب والقضية الفلسطينية.

وتطرق لأبرز مراحل الصراع العربي الإسرائيلي منذ احتلال فلسطين حتى عملية “طوفان الأقصى”، ومنها انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل – سويسرا في أغسطس/آب 1897م برئاسة تيودور هرتزل الذي حدد في خطاب الافتتاح أن هدف المؤتمر هو وضع حجر الأساس لوطن قومي لليهود وما تلاه من مؤتمرات واجتماعات وصولاً إلى إعلان نشأة الكيان الإسرائيلي عام 1948م، بعد انتهاء الانتداب البريطاني.

نوه ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بصنعاء، معاذ أبو شمالة، أنه بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ما يزال العدو الصهيوني يماطل في تنفيذ الاتفاق، مستغلًا الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب عجز عن تحقيقها في الحرب

فيما نوه ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بصنعاء، معاذ أبو شمالة، أنه بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ما يزال العدو الصهيوني يماطل في تنفيذ الاتفاق، مستغلًا الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب عجز عن تحقيقها في الحرب كتهجير أهل فلسطين عن أرضهم وهذه جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح أن العدو الصهيوني يمنع دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة أمام مرأى ومسمع العالم، بدعم أمريكي واضح، معتبرًا ذلك “انقلابا على الاتفاق وابتزازا رخيصا”، مؤكدًا الحرص على الوحدة الفلسطينية، باعتباره موقفا ثابتا بأن اليوم التالي للحرب لن يكون إلا فلسطينيًا خالصًا ورفض أي مشاريع أخرى أو أي شكل من الأشكال غير الفلسطينية، وكذا رفض تواجد القوات الأجنبية على قطاع غزة.

وقال “إننا نرسل رسالة إلى الملوك والرؤساء العرب الذين سيجتمعون غدًا في قمتهم ونؤكد لهم أننا معكم في الموقف الرافض لتهجير شعبنا من غزة والضفة الغربية، وأن هذا المشروع وغيره من المشاريع تهدف لتعزيز سيطرة العدو على الأقصى والأرض الفلسطينية”، مؤكدا أن “أفضل الوسائل لمواجهة المشروع الصهيوني الإجرامي، يتمثل في الضغط لاستمرار وصول مواد الإغاثة للشعب الفلسطيني المنكوب والمشاركة الفاعلة في إعادة إعمار قطاع غزة”.

واعتبر “أن معركة (طوفان الأقصى) ستبقى خالدة في تاريخ الشعب الفلسطيني كونها تكللت بترسيخ حق فلسطين في المقاومة أمام آلة الإجرام الصهيونية، وكسرت هيبة العصابة الصهيونية بتدمير المقاومة الفلسطينية لفرقة غزة في ساعات محدودة”.

وألقيت، خلال المؤتمر، كلمات ومداخلات من أكاديميين وباحثين وناشطين وحقوقيين وسياسيين من اليمن ودول أخرى، أشارت في مجملها إلى أهمية الحديث باسم الضمير الإنساني العالمي لحماية حقوق الإنسان ودعم الحق المشروع لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس والوقوف بحزم ضد مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة.

وأكدت أن معركة طوفان الأقصى هي امتداد لحركة النضال للشعب الفلسطيني منذ 76 عاماً لمقاومة التهجير والتطهير العرقي ومصادرة حقوقه الوطنية في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وشددت على ضرورة رفض مخططات التهجير للفلسطينيين من أرضهم وبلادهم، والتأكيد على حقهم في الحياة والحرية والاستقلال وفقًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، معبرة عن التطلع لحل عادل وشجاع للقضية الفلسطينية، والعمل على رفع معاناة الفلسطينيين وتحقيق سلام مستدام يضمن لهم السيادة والاستقلال.

ونوهت بما حققه الدور اليمني في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني تحت شعار “لستم وحدكم” وفي إطار معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

وتطرقت إلى مسارات الجبهة اليمنية في دعم وإسناد غزة، التي أثمرت عن إطلاق أكثر من 1150 صاروخا وطائرة مسيرة وعشرات الزوارق البحرية خلال عام، وصولاً إلى استهداف أكثر من 213 سفينة منها أربع حاملات طائرات أمريكية نتج عنها تعطل كامل لميناء “أم الرشراش” بنسبة 100 بالمائة، فضلاً عن تمكن العمليات الجوية اليمنية من إسقاط 13 طائرة أمريكية “أم كيو- 9”.