فلسطين: نواجه صعوبات في حصر المفقودين من جاليتنا في ليبيا

رام الله: قالت فلسطين، الأحد، إنها تواجه صعوبات في حصر عدد المفقودين من أبناء الجالية جراء الإعصار “دانيال” الذي ضرب ليبيا، مشددة على أن عشرات الأسر الفلسطينية في عِداد المفقودين.

ونقل بيان للخارجية الفلسطينية، عن أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية قوله: “نواجه صعوبات حقيقية بحصر أعداد المفقودين والناجين من جاليتنا جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا”.

الديك أضاف أن المنطقة الشرقية في ليبيا “تعيش حالة مأساوية حقيقية وكارثية، وتشتت بها الأُسر وفقدت فلذات أكبادها وتواصل البحث والسؤال عنهم، وأصبح العشرات منها في عِداد المفقودين”.

وتابع أن “بعض الأُسر وجدت عددا من أفرادها أحياء بعد طول عناء بعد أن لاذوا بالفرار من الكارثة”.

كما تعذر إجراء أي فحوصات حمض نووي لمئات الجثث التي تقذفها مياه البحر المتوسط، مما يزيد من صعوبة التعرف على أصحابها، بحسب المسؤول الفلسطيني.

وشدد على أن الخارجية الفلسطينية تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتمكن من الحصول على معلومات دقيقة بشأن أعداد من وُجدوا أحياء وأعداد المفقودين، في حين “بقيت عشرات الأُسر في عِداد المفقودين”.

وفي 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن الديك مصرع 23 فلسطينيا شرقي ليبيا.

وأرسلت فلسطين، في اليوم نفسه، طاقما من 37 فردا متخصصا في عمليات الإنقاذ المائي إلى ليبيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين.

(الأناضول)