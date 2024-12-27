فلسطين: هل هناك أمل بعد عام الكارثة؟

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، باقتحام وإحراق مستشفى كمال عدوان جباليا شمال قطاع غزة. بعد تصريح لمدير المشفى، حسام أبو صفية، أن خمسة من أفراد طاقمه بينهم طبيب قتلوا في الهجوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن التواصل انقطع مع أبو صفية، وأن قوات الاحتلال أجبرت الطواقم الطبية والمرضى على خلع ملابسهم في البرد الشديد واقتادتهم خارج المستشفى الى جهة مجهولة وبذلك «أصبح مصير الكادر الصحي والمرضى مجهولا».
كمال عدوان، الذي سمّي المشفى على اسمه، هو سياسي فلسطيني كان قائدا في حركة «فتح» ولد في قرية قرب عسقلان ولجأ إلى قطاع غزة بعد حرب 1948، وكان مسؤول مكتب الإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية حين اغتالته فرقة كوماندوز إسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت في نيسان/ إبريل 1973، في عملية استهدفت أيضا القائدين في الحركة كمال ناصر ومحمد يوسف النجار.
يشكّل استهداف مشفى كمال عدوان، في السياق المذكور، استمرارا تاريخيا للمشروع الإسرائيلي لاستئصال الكيان الفلسطيني، تاريخيا عبر تأسيس إسرائيل، وإلغاء المشاريع السياسية لنشوء دولة فلسطينية، وفيزيائيا عبر التطهير العرقي والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
حسب آخر أرقام للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ عدد القتلى في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي 45317 شهيدا بينهم 17581 طفلا و12048 امرأة (أي أكثر من 2في المئة من مجموع عدد سكان القطاع) كما قتل الاحتلال الإسرائيلي في الفترة نفسها 824 فلسطينيا في الضفة.
وحسب إحصاءات قامت بها قناة «بي بي سي» العربية فإن إسرائيل أجبرت، في غضون عشرة أيام فقط من هجوم أكتوبر 2023، أكثر من مليون شخص على مغادرة بيوتهم، وفي غضون عام أجبر أغلب سكان القطاع على النزوح، وتنقّل بعضهم، كما حصل مع نجود أبو كلوب، إحدى ساكنات خان يونس، 11 مرة منذ بداية الحرب.
حسب أرقام الأمم المتحدة فإن أغلب النازحين في القطاع لن يجدوا مأوى يعودون إليه بعد انتهاء الحرب لأن أكثر من 70في المئة من كل البيوت تضررت أو دمرت، مما خلّف، مع بداية تموز/يوليو 2024، أكثر من 40 مليون طن من الركام، أي بمعدل 115 كيلوغراما لكل متر مربع، وهو ما يحتاج 15 عاما للتخلص منه، ويعادل الحطام الناتج عن هذه الحرب 14 مرة مجموع الحطام الناتج عن كل المواجهات بين إسرائيل وغزة منذ عام 2008، ويقدر تقرير أممي، في «أفضل سيناريو ممكن» أن «تستغرق إعادة بناء البيوت حتى سنة 2040».
ما يحصل في غزة حاليا هو إبادة جماعية مبثوثة على الهواء مباشرة في العالم، غير أن الجبروت الفظيع، والاستخفاف الإسرائيلي بكل الضغط الأممي والدولي، فإن ما حصل خلال عام المحرقة الفلسطينية هذا أن التعاطف مع الضحايا ركز أولويات التضامن السياسي العالمي مع نكبة الفلسطينيين الجديدة، فصارت المقارنة بين إجرام إسرائيل المطلق ومحنة الفلسطينيين الهائلة وصمودهم الأسطوري.
المعادلة العالمية الآن تتركز على تفكيك نظام الفصل العنصري والحصول على حقوق الفلسطينيين، وهي معادلة نجحت، حتى الآن، في تأليب أغلبية شعوب ودول العالم على دولة الإرهاب الإسرائيلية، والتضامن مع الفلسطينيين، كما رأينا في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكما رأينا في الاتساع المتزايد لعدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، وكذلك الدول المنضمة لدعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل، وفي الدعم الذي لقيه قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل، ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت.
لقد أصبح إيجاد حل عادل ومستدام للفلسطينيين مطلبا عالميا ملحا، وصار واضحا، بعد التغيّرات الكبيرة التي جرت في سوريا ولبنان، أنه ما لم تحل المسألة الفلسطينية، فإن منطقة الشرق الأوسط ستبقى عرضة للهزات والصراعات، وكذلك العالم.
*كان الله في عون أهلنا في غزة وعموم فلسطين
الصامدة الأبية.
ربنا ينتقم من الصهاينة المجرمين وكل من لف لفهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
للتذكير فقط فالأمر ليس بالمستغرب ولا بالجديد.
مستشفى كمال عدوان كان تحت الحصار والضرب لعشرة أيام متواصلة ونوايا جيش الاحتلال تجاهه ومن فيه معلنة وغير مخفية من خلال القصف اليومي والبراميل الأسدية والروبوتات ال….. لم اجد حاكم عربي سباق لاستخدام الروبوتات المنفجرة yet لانسبها له.
لم نسمع صوت حاكم عربي واحد او نصف حاكم يستنكر حصار وقصف المستشفى ولم يتطوع اي مسئول عربي او وزير خارجية ان يكلف نفسه او نفسها بالطلب من وزير خارجية اميركا الصهيوني ان يتدخل لوقف العدوان حيث يمون على اخوته في تل ابيب، ولو للإعلام فقط.
فماذا يدعى هذا في القرن الواحد والعشرين؟
نفس السوءال الذي طرحه مظفر النواب في القرن العشرين؟
وسيطرحه الأحفاد في القرن الثاني والعشرين إذا قدر لهم ان يروا النور.
نحن في صلب الموضوع: تمادي المجرم في إجرامه و الطاغيه في طغيانه هي علامة الخوف من القدر المحتوم بالعقاب و الزوال و المحاوله اليائسه للتهرب من ذلك و هذا بفضل الاجنده الشعبيه بالصمود و العقيده الراسخه بإرجاع الحق إلى نصابه و التي تتناقلها الاجيال مما يزيد في غيظ الغاصب و يطيل خيبة أمله في ان يبقى بيننا بل هو منبوذ و ملعون و محتقر و سنبقى سبب أَرَقِهِ و تقلُّبِهِ في نومه و يتوجّس منّا الكرّه تلو الكَرّه حتى يتداعى فلَنْ ينفعه خونه او مطبّعون إذا لفظته الشعوب بكل اجيالها و يذبل مثل نبتة بدون جذور.
لأن من وجهة نظري يا محمد سامي الكيال، الفضفضة شيء، والتحليل شيء، والفهم شيء آخر، فمثلاً ما الفرق بين ما ذكرته عن (علمنة الإسلام) و (أسلمة العلمانية)؟!
فيما ذكرته تحت عنوان (تناقض ديمقراطي: ما ثقافة «الشعب المسلم»؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3437816
وأضيف من وجهة نظري (أخطأ) المسؤول (العراقي)، عندما ذكر (وأشار إلى أن “أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب”.)، لأن (ظلم) الأمريكي بعد 9/4/2003، (يجب أن يتوقف)، لو أراد أي (إصلاح)، في العراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين بالذات،
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (السوداني: ماهر الأسد لم يدخل العراق.. وبشار لم يطلب التدخل العسكري) https://www.alquds.co.uk/?p=3438054
وأضيف هل نريد (دولة ونظام)، في العراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، بدل (ظلم) الكيان الصهيوني وإيران أو تركيا، بعد تقسيم الدولة العثمانية إلى كيان سايكس وبيكو، أم لا؟!
بمعنى آخر، ما هي مبررات أو لماذا العقل والذكاء الذي تم إستخدامه في إدارة وحوكمة (الظلم) في دولة (سوريا) أو (الكيان الصهيوني) بواسطة (الموظف/المسؤول) في النظام؟!
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*اليوم العالمي للغة العربية ١٨ ديسمبر*
*أجمل ما قيل عن اللغة العربية من قبل المستشرقين:*
*تقول الألمانية زيفر هونكه: “كيف يستطيع الإنسان أن يُقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السليم، وسحرها الفريد؟! فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صَرْعَى سحر تلك اللغة”.*
*ويقول وليم ورك : “إن للعربية لينًا ومرونةً يمكنانها من التكيف وفقاً لمقتضيات العصر”.*
*ويقول الفرنسي وليم مرسيه : “العبارة العربية كالعود، إذا نقرت على أحد أوتاره رنت لديك جميع الأوتار وخفقت، ثم تحرك اللغة في أعماق النفس من وراء حدود المعنى المباشر موكبًا من العواطف والصور”.*
*ويقول الفرنسي رينان: “من أغرب المُدْهِشات أن تنبتَ تلك اللغةُ القوميّةُ وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند أمّةٍ من الرُحّل”.*
*ويقول جورج سارتون: ” لغة القرآن وهبها الله مرونة جعلتها قادرة على أن تدون الوحي الإلهي أحسن تدوين بجميع دقائق معانيه ولغاته، وأن يعبر عنه بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة، وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة”.*
*ومع كل هذا كثير من أبناء العرب لديهم ضعف شديد في التعامل الحسن معها، وبعضهم يدرس غيرها، من اللغات الأخرى ويتقنها أكثر من معرفته بلغة القرآن؟!*
قبل 14 قرن رحب مسلموا المدينة ونصارى الحبشة بمسلمي مكة وشاركوهم عيشهم ولم يعودوا إلا بفتح مكة وتكرست الممارسة عبر 14 قرن بعدة مناطق زمن غزو تتري وصليبيي للشرق الأوسط وغزو روسي لمناطق عثمانية شمالية وبحروب 1948 و1967 لكن بقرن 15 هجري الحالي توقفت الممارسة وأقفل 2 مليار أبواب دولهم أمام مسلمين تحت إحتلال بقطاع غزة بحجة تشجيع صمودهم كأولوية مهما بلغت معاناتهم وكان الأجدى شرعاً توزيعهم على آلاف مدن إسلامية لحين فرض إقامة دولة فلسطينية سلما أو حربا ولن يكسر قدوم بضعة آلاف لكل مدينة إسلامية ميزانيتها
سؤال جيد..!! الإجابة: لا.. لا يوجد أي أمل على الإطلاق.. بل إن الأسواء قادم مع قدوم ترامب إلى البيت الأبيض حيث سوف تتشكل غرفة عمليات مشتركة بين نتنياهو و ترامب لتشكيل شرق أوسط جديد على هوى إسرائيل..!!
اتمنى ان يقراء الحكام العرب هذا المقال.
الحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني مستمرة
مجلس الآمن للأمم المتحدة غير قادر على حل المشكلة المتمثلة بإنهاء الحرب على غزة وذلك بسبب الفيتو الاميركي.
المطلوب قرار حازم من مجلس الأمن للأمم المتحدة بوقف الحرب وانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية المحتلة. هل تستطيع الدول العربية والاسلامية إقناع الادارة الأمريكية القادمة لتمكين مجلس الأمن لفرض وقف اطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراض الفلسطينية والعربية المحتلة ؟