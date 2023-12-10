فلسطين وإسرائيل على المستوى الرمزي

سُلط الضوء أثناء سلسلة الزلازل الأخيرة في سوريا وتركيا على جسر الحريف، الواقع قرب مصياف الواقعة غربي مدينة حماة السورية. ميزة هذا الجسر أنه بني قبل ألفي عام فوق الفالق السوري الافريقي الكبير «الوادي المتصدع» الممتد من افريقيا عبر البحرين الأحمر والميت، إلى سهل الغاب شمال غرب سوريا.

تقع الصفيحة الافريقية غرب هذا الجسر وتضم الجبال والساحل السوري، والصفيحة العربية شرقه، يقول الدكتور سلمان دياب الأخصائي في الجيوفيزياء :إن هذا الجسر مفصول في منتصفه إلى نصفين ويبتعد طرفا الجسر المفصولان سنوياً ابتعاداً تفاضلياً حوالي 1 سم وبحركة دورانية مع انزياح، بحيث أن المسافة وصلت إلى حوالي 18 مترا بين شفتي الجسر. ويضيف الدكتور سلمان: أن سبب الانفصال هو مرور الفالق الزلزالي السوري الافريقي الكبير من هذه النقطة، والاهتمام «بهذا الجسر كونه يعتبر المكان الوحيد على مسار هذا الفالق الذي يحمل نقطتين ثابتتين على الضفتين المتقابلتين للصفيحة الافريقية مع الصفيحة العربية.

وهاتان النقطتان تحملان الدليل المادي الملموس على تباعد هاتين الصفيحتين، ومثال دليل كهذا غير موجود في أي مكان بالعالم.. أهمية هذا الجسر أنه يجعلك ترى بالعين المجردة حركة خفية لباطن أعماق الأرض، لا يمكن أن تشعر بها إلا في حالات الزلازل. يجعلك ترى ما لا يُرى ويقدم دليلاً قاطعاً عما يجري في باطن الأرض، ما يجعله استثنائيا ودليلاً ملموساً على تباعد الصفيحتين.

يمكن القول إنه لا يمكن لدولة معاصرة أن تمضي ضد إسرائيل إلى خط النهاية، لأنها على المستوى الرمزي تكون ضد نفسها

إلى الجنوب من جسر الحريف بعدة مئات الكيلومترات وضمن جغرافية بلاد الشام، تقع جغرافية أخرى تؤدي وظيفة كاشفة لعلاقات مخفية، لكن من طبيعة سياسية، أعني فلسطين، خاصة أثناء الزلزال الأخير في غزة. لعبت القضية الفلسطينية على الدوام دوراً كاشفاً لطبيعة النظام الدولي، لكن ليس مثل هذه المرة، في العدوان الصهيوني على غزة تعرت طبيعة النظام الدولي القائم من أكثر من خمسمئة عام، فقد أظهر النظام العالمي الحاكم بنيته العميقة، في العادة ترى الجموع المظهر الخارجي وقلة من الأشخاص يتخصصون بدراسة البنية العميقة، لكن تظل هذه البنية موضع جدل لا يمكن الحسم بها. ظهر بشكل لا لبس فيه أن القوى المسيطرة في الغرب كتلة واحدة صماء لا تمايز في مواقفها، أتحدث هنا عن القوى المسيطرة وليس عن الشعوب، كما تبين جلياً أن إسرائيل ثابت من ثوابت النظام العالمي القائم، وأن تفكيكها يعني تفكيك النظام العالمي. كما أظهرت الحرب الأخيرة الطبيعة العنصرية للنظام القائم فليست كل الدماء سواء. هناك دماء إسرائيلية زرقاء ونبيلة، ونساء إسرائيليات وأطفال من النخب الأول، وفي المقابل هناك فلسطينيون أشرار لا فرق بين صغير وكبير سوى أن الطفل شرير صغير، والمرأة امرأة شريرة، فهم يستحقون الموت. وليكن موتهم ممجداً على يد الغربيين واستطالتهم الإسرائيلية، التي أعطت لنفسها تفويضاً أن تقرر باسم الرب، أو الحضارة، أو الخير، من يستحق الحياة ومن يستحق الموت وأن تنفذ ذلك. وهذا ما أطلق عليه الكاتب منير العكش «حق التضحية بالآخر»، الذي يتقاطع مع نظرية الخسائر الجانبية فلا بأس بقتل بعض الأبرياء أثناء التخلص من الأشرار، أو لنشر الحضارة أو لمكافحة الإرهاب، لكن هذا البعض قد يكون مخيماً كاملاً تلقى عليه أطنان من القنابل لقتل «إرهابي» واحد.

ثنائية إسرائيل/ فلسطين على المستوى الرمزي

أما الكشف الآخر فهو أن حكومات العالم انقسمت بين مؤيد بشكل تام، بل تعتبر الحرب شأناً يخصها، وهي الدول الغربية عامة، مع فروق مجهرية بين ألمانيا وفرنسا مثلاً، وكان المفاجئ انضمام الهند لهذا الموقف لأول مرة، لكن هذا مفهوم في ظل حكم المتطرفين الهندوس، وكراهيتهم العميقة للإسلام والمسلمين، وهي كراهية ليست ظرفية أو عابرة، إنما في صلب العقيدة الهندوسية، التي نمت برعاية بريطانية على أن الآخر، العدو، هو الإسلام وهذا أمر يحتاج إلى شرح يطول، لكن باختصار نقول، إن العقائد الهندوسية المعاصرة مقتبسة من نظرية المركزية الأوروبية، التي تقول إن العالم كان يعيش في ازدهار حضاري حتى هبت عاصفة هوجاء من الصحراء، وتعني العرب ودينهم الإسلام، فدمرت المراكز الحضارية الراقية، واستمر ظلام القرون الوسطى نحو عشرة قرون، قبل أن يشع النور من جديد على يد الغرب الحديث. أما التفصيل الهندي فيقول، إن هناك حضارة هندية راقية دمرها المسلمون قبل أن يُعاد اكتشافها، ومن ثم نهوضها على يد البريطانيين. انقسمت دول العالم بين مؤيد بشدة، أو معارض بخجل لما يجري، حتى الصين الحليف التاريخي للعرب كانت معارضتها خجولة رغم مشاكلها العميقة مع الولايات المتحدة، والمثير للدهشة أكثر، أن روسيا أيضاً كانت أشد خجلاً في المعارضة، رغم أنها تدخل في حرب حقيقية مع الغرب، وكانت هذه فرصتها لتخفيف الضغط الغربي عليها في جبهة أوكرانيا، ومن مصلحتها إعطاء بعض من التوازن للحرب، وتكبيد الغرب خسائر، كما تكبدها في أوكرانيا لكنها لم تفعل. خلاصة المواقف الحالية أن هناك من يصطف مع الكيان الصهيوني، من دون قيد أو شرط، فيصرخ مشجعاً أو مساهماً بشكل مباشر في الحرب. ومن ينتقد بخجل أو على استحياء، من دون أن يساهم بدفع غائلة العدوان عن شعب شبه أعزل يقاتل آلة الحرب الأكبر والأحدث في العالم، بأيد شبه عارية. ما تفسير ذلك؟ إذا كان موقف المؤيدين مثل الدول الغربية مفهوماً لأن إسرائيل جزء من هذه المنظومة الغربية، هي استطالة غربية في المشرق العربي. وقد سبق وشاهدنا قبل وعقب انهيار الاتحاد السوفييتي في تسعينيات القرن العشرين، كيف يبدأ التصالح مع الغرب عبر إسرائيل، على سبيل المثال دولة عظمى وذات تاريخ ثوري كالصين، طلبت ود الولايات المتحدة، عبر إقامة علاقة مع الكيان الصهيوني، وكذلك فعل الاتحاد السوفييتي وغيرهما، حتى إن أحد الأصدقاء يومها شّبه الكيان الصهيوني بشباك قطع تذاكر لدخول الولايات المتحدة. ما يحتاج إلى تفسير هو موقف النقاد الخجولين المتضررين من المنظومة الغربية، ومنهم عرب ومسلمون. بني النظام الدولي الحالي عقب نهاية الحرب العالمية الأولى على دول أحادية اللغة أو القومية أو الدين أو العشيرة، بعد تفكك الامبراطوريتين النمساوية ـ المجرية والعثمانية، التي كانت دولا متعددة الأعراق والقوميات والأديان، تركت لشعوبها ما يشبه الحكم الذاتي الثقافي، اللغوي، الديني. فلم تحاول أن توحد لغتها أو دينها أو قوميتها سوى ببعض التجاوزات هنا وهناك. تم ترسيم حدود قسرية قومية أو دينية أو لغوية، بين شعوب الأرض من أجل إنشاء دولة أحادية التكوين، وهذا أدى إلى فصل ديموغرافي حاد لا تحتمله الحياة، لأن التداخل بين الشعوب على الأرض كبير، سواء من الناحية القومية أو اللغوية أو الدينية. أدى هذا الترسيم القسري إلى خلق أقليات لغوية أو دينية أو قومية في كل مكان. أقليات لا مكان لها في السردية الأحادية السائدة في الدولة الأحادية، التي حددت هدفها وهو تذويب كل مخالف في بوتقة واحدة: لغوية، أو قومية، أو دينية، ومن يرفض أو يقاوم تم تجريده من كل حقوقه وحصاره ومنعه من التعبير. فنشأت لدينا ممارسات إسرائيلية في كل دولة من دول العالم، ممارسات تكبر أو تصغر، حسب ظروف كل دولة وحجم المشكلة التي تجابهها، وبالمقابل نشأت ملامح فلسطينية تقاوم التهجير والصهر والتذويب. في كل بلد من بلدان العالم المعاصر هناك فلسطينيون يدفعون عن أنفسهم التذويب والتهجير أحياناً. في كل دولة معاصرة، صغرت أم كبرت، هناك تلوث إسرائيلي بنسبة ما، قليلة أو كبيرة، ومقابل ذلك هناك ملامح فلسطينية تكبر وتصغر حسب ظروف كل دولة. وبالطبع فإن ذروة سنام الأسرلة /الفلسطنة يبقى في أرض فلسطين التاريخية، التي تعرض ويتعرض شعبها للإبادة الديموغرافية والتهجير والتذويب الديني والقومي واللغوي. وفي ضوء ذلك يمكن القول إنه لا يمكن لدولة معاصرة أن تمضي ضد إسرائيل إلى خط النهاية، لأنها على المستوى الرمزي تكون ضد نفسها. فإذا اجتمع الأمران: ثنائية أسرلة/ فلسطنة الموجودة في كل دول العالم مع حقيقة أن إسرائيل ثابت من ثوابت النظام الدولي والوقوف ضدها إلى النهاية، يعني خروجاً من النظام الدولي، ومن هي الدولة التي تريد ذلك؟ حتى الدول المحاصرة والخاضعة للعقوبات، من سادة النظام الدولي نراها تفاوضه لرفع هذه العقوبات. وماذا يعني رفع العقوبات غير إعادة الانتساب إلى نادي النظام الدولي القائم. فإذا اجتمع الأمران نحصل على تفسير للمعارضة الخجولة لإسرائيل.

إزالة إسرائيل يعني نظاماً دولياً آخر، كما أن زوال ثنائية أسرلة/ فلسطنة في مهدها الأساسي، يعني زوال هذه الثنائية في كل أنحاء العالم، وبالتالي نظام دولي آخر لا يقوم على دول أحادية.

كاتب سوري