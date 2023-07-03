فلسطين والتقدير الرديء للذات

يعيد مشهد عدوان عصابات المستوطنين على مدن الضفة الفلسطينية المحتلة، بعمليات قتل وحرق الأرض ومنازل الفلسطينيين، الصورة الأولى التي ارتكز عليها قيام إسرائيل في إعادة حية لفعل إجرام أحفاد عصابات الأرغون وتسيحي والبلماخ والهاغاناة، مؤسسي قلب المشروع الصهيوني الاستعماري في فلسطين التاريخية، وأذرعه الضاربة بالإرهاب والقتل في المستعمرات المقامة على الأرض الفلسطينية تستكمل ما بدأه مؤسسي الإهاب الصهيوني بصمت وتواطؤ دولي.

إرهاب المستوطنين

إرهاب المستوطنين للسكان المدنيين أصحاب الأرض تعبير عن حقيقة راسخة بالعمق عن الصراع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني وحيداً ضد المشروع الاستعماري الذي تمثله إسرائيل كدولة وحكومات مختلفة، اتخذت من الإرهاب والعنصرية غاية وعقيدة، لتنفيذ مخططات السيطرة على الأرض وفرض الهزيمة على الشعب الفلسطيني المقاوم لهذه السياسة ومشاريعها العدوانية.

مقاومة الشعب الفلسطيني، تعتبر مثار قلق وصداع وشوكة كبيرة في حلق المشروع الصهيوني، وبناء على ذلك، تعمل الحكومات الإسرائيلية على تكثيف سياسة التهويد والاستيطان، وحصار المدن والقرى الفلسطينية بكتل استيطانية، ومصادرة الأراضي المحيطة لكسر هذه المقاومة ومحاولة هزيمة أصحاب الأرض، مع استفحال التطرف والإرهاب الصهيوني وتغذيته داخل المستعمرات، خصوصاً سيطرة اليمين الاستيطاني والتيار الصهيوني المتدين على مفاصل الحكم في إسرائيل بزعامة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، يغدو الحديث السياسي المرتبط بالقضية الفلسطينية وإعادة الاهتمام بمسار التسوية والمفاوضات بكل المفردات الملتصقة بها وعوائقها ضرباً من الخيال الجامح مع ظاهرة توسيع الاستيطان والتهويد وعمليات العدوان المستمر.

تماسك المواقف الصهيونية

الأمر الأبرز على مستوى مواجهة الشعب الفلسطيني لإرهاب إسرائيل، حكومة وقوانين وسياسة واستيطانا وجيشا وشرطة وعصابات، هو تماهي وتماسك المواقف الصهيونية حيال قضية نسف كل الأسس المتعلقة بعملية السلام وتوابع التطبيع العربي المتذرع بها، والذي سعى من خلالهما المشرع الصهيوني لتحقيق مكاسب على الأرض بتصعيد العدوان، في المقابل يبرز غياب التماسك العربي والفلسطيني على الأقل في تقليد صلابة العدو لنسف كل مزاعمه وسياساته.

تكفي مشاهد الحرق الجماعي لمنازل المدنيين الفلسطينيين وأرضهم وأشجارهم ومركباتهم، تذكير العالم بجرائم الحرب ضد الإنسانية، وتكفي العرب المكبلين بعلاقات مع إسرائيل للتحلل منها، ومخاطبة المجتمع الدولي المتمسك بالنفاق وازدواجية المعايير إزاء إرهاب إسرائيل، ويجعل من الإشارة الضرورية لمن اشتكى من هذه الازدواجية عربيا، بوضعه أمام مسؤولية تاريخية اليوم، وبالتحديد في الأنظمة التي تقيم علاقة “سلام” وتطبيع وتحالف مع إسرائيل، لكن من الذي يقول إن النظام الرسمي العربي يرغب بتلك الحقائق لتصليب موقفه؟

بعد الانهيارات التي أحدثها وكشفها الربيع العربي في الأنظمة المستبدة التي تتلطى بشعارات فلسطين، بينما يحرس جيشها المستعمرات الصهيونية وآلته الأمنية منشغلة ببطش مجتمعاتها.

تصعيد العدوان

النتيجة الشبه ثابتة، أن من يخوض المواجهة والصراع هم الفلسطينيون وحدهم، ولأن عدوهم في المؤسسة الصهيونية مُدرك لهذه النتيجة يُصعد في عدوانه بعدما ضَمن ترويض سياسات النظام الرسمي العربي وخبر سقف سياساته المؤطرة بتنديد وشجب فارغين في كل مراحل تطوير مشروعه العدواني على الأرض، ووضع البقية في جيب التطبيع، ولأنه مدرك لمخاطر أن يتسلح الفلسطيني بإيمانه في حقه والتمسك بأرضه ووطنه، يركز في استهدافه عليه، إذ لا تخيف المؤسسة الصهيونية لا برامج التسليح العربي، ولا خطط المواجهة الرسمية العربية لسياسات عدوانه، فـالطمأنينة عالية على حدود المشروع الاستعماري المحروس والمحمي من جيوش وأمن أنظمة عربية تَنظر بالعين الأخرى لساحة المواجهة في فلسطين بالمخاطر نفسها التي تراها العين الصهيونية للفلسطيني وحقوقه ومقاومته.

التقدير السائد لدى المؤسسة الصهيونية وحكوماتها، أن الساحة الفلسطينية رغم ضعفها وانكشافها وهشاشة سلطتها، ورغم عقود محاولة إلحاق الهزيمة بها، بقي المجتمع الفلسطيني وشارعه يؤرق ويقض مضجع أوهام المؤسسة الصهيونية، وهو الخطر المحدق بأساطير الصهيونية ومزاعمها للأرض والشعب، تقدير يرى في كل فلسطيني على أرضه خطراً يجب إزالته ونفيه وطرده وقتله ومحوه من الوجود، لأنه واقع يناقض كل أكاذيب التهويد وأساطير التلمود التي تتسلح بها عصابات الإرهاب الصهيوني.

ومن هنا تبرز أهمية فائقة لفعل مقاومة الشعب الفلسطيني لهذا الإرهاب، بكل مستواياته لكشفه المستمر عن هشاشة أساطير الأمن الصهيوني في كل المواجهات، من غزة وجنين ونابلس والقدس والجليل والنقب والمثلث، إلى كل حي وزقاق عربي في حيفا ويافا وعكا والناصرة وأم الفحم يقبض على جمر الهوية.

أخيراً، هناك تقدير عربي رسمي، سيئ ومستمر، عن فلسطين من حيث تكرار السياسات والمواقف ذاتها، وتقدير فلسطيني رسمي عن الشارع الفلسطيني وقدرته على المواجهة، وفي الحالتين تقدير أكثر سوءاً عن إسرائيل وسياساتها بالاستمرار العربي والفلسطيني الانبطاح أمام سياسة العدوان لإحداث تغيير في جلد وعظم المؤسسة الصهيونية الثابتة على الإرهاب المنظم، وفي النهاية كل التقديرات التي تحاول تلطيف العدوان بتناغم موجة تصريحات منددة له دون فعل للمحاسبة عن الجرائم، إنما إشارات فعلية للمجرم لإنجاز مزيد منه ريثما يتم تحقيق ما تريده إسرائيل، لا الضحايا، الذين فهموا المغزى والمضمون الحقيقي لكل ما أشيع من أكاذيب التضامن الرسمي معهم وإشاعة التقدير الرديء عن الذات العربية الحرة .

كاتب فلسطيني